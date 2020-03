Manaus FC enfrenta Brasil de Pelotas (RS) nesta quarta (4)

Manaus FC treinou no CT do Grêmio de olho na segunda fase da Copa do Brasil | Foto: Fernando Fruki

Manaus - Campeão do primeiro turno do Campeonato Amazonense 2020, o Manaus Futebol Clube quer seguir fazendo história, desta vez em cenário nacional. Nesta quarta-feira (4), o Gavião do Norte encara o Brasil-RS, pela segunda fase da Copa do Brasil. A partida será disputada no estádio Bento Freitas, em Pelotas, às 19h30 (Horário de Manaus).

Mal deu para comemorar a conquista do turno. Já na madrugada de segunda-feira (2), o elenco esmeraldino embarcou para Porto Alegre. Já na capital gaúcha, os jogadores realizaram o único treinamento antes da partida na manhã desta terça-feira (3), no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, que pertence ao Grêmio.

Lesionado na final, Matheus Oliveira treinou com o time e deve estar pronto para o jogo | Foto: Fernando Fruki

Para o jogo diante do Xavante, o técnico Welington Fajardo não poderá contar com os meias-atacantes Rossini, Diogo Dolem e Thiago Brito, que seguem no departamento médico em tratamento. O volante Panda, expulso na partida contra o Coritiba, na estreia do clube na competição, cumpre suspensão e também é desfalque.

Manaus FC enfrenta o Brasil de Pelotas por uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil | Foto: Fernando Fruki

Diferentemente da fase inicial da Copa do Brasil, no confronto único desta quarta nenhuma das equipes possui qualquer tipo de vantagem. Em caso de empate, o classificado para encarar o Brusque-SC, na terceira fase, será definido nos pênaltis.

*Com informações da assessoria