Na véspera do Dia da Mulher, lutadoras encaram desafio de MMA no AM

Larissa Moura (Cosme Júnior) e Elane "Braba" Macário (CT Carlos Belém) se enfrentam na categoria até 61 quilos pelo cinturão do MMA | Foto: Divulgação

Manaus - Com o tema “Uma mulher deve ser duas coisas: quem e o que ela quiser”, o Skull Champions Girls é o primeiro evento exclusivamente feminino da região Norte e ocorre neste sábado (7), véspera do Dia Internacional da Mulher, a partir das 19h, no Clube de Cabos e Soldados da Polícia Militar, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

O Skull Champions Girls conta com oito lutas no total, sendo três disputas de cinturão nas categorias MMA (Artes Marciais Misturadas - na tradução literal do inglês), Boxe e Kickboxing. Larissa Moura (Cosme Júnior) e Elane "Braba" Macário (CT Carlos Belém) se enfrentam na categoria até 61 quilos pelo cinturão do MMA.

Pelo Boxe, Estefany e Viviane se enfrentam na categoria até 61 kg e no Kickboxing, a cubana Wara Nikte (MPBJJ) encara a amazonense Maria Encarnação (Brother Fight Ataíde), pelo Kickboxing (até 57 kg).

"A expectativa para o Skull Champions Girls é muito grande, as atletas estão esperando que o evento vá bombar. Decidimos criar o evento em julho do ano passado e organizamos tudo para colocar em prática. Ao meu ver, é muito difícil colocarem mulheres em eventos. A cena daqui é muito boa, as atletas são de ponta como a Larissa e a Elane, mas, no cenário do MMA na região norte, geralmente somos privadas dos eventos porque somos escolhidas apenas para uma luta, é muito escasso", conta a vice-presidente do evento e lutadora de MMA, Jhennifer Reis.

Skull Champions Girls é o primeiro evento exclusivamente feminino da região Norte e ocorre neste sábado (7) | Foto: Divulgação

Criado e organizado por Jhennifer e o marido, Carlos Belém, cabo da Polícia Militar, o evento tem o objetivo de abrir espaço para as talentosas lutadoras. O combate mais esperado da noite é a disputa de cinturão entre Macário e Moura, mas, além das brigas pelo título, outros embates prometem agitar a noite, como é o caso do confronto entre Maysa Ladislau (Self Defense MMA), hexacampeã amazonense de jiu-jitsu, e Lia Anveres.

"O campeonato é uma iniciativa para abrir espaço para as mulheres, porque temos atletas de muito alto nível aqui no Amazonas e resolvemos abrir a oportunidade para que elas possam mostrar o trabalho. Firmamos o evento no calendário oficial do Skull Champions, sempre em março; mas estamos estudando organizar uma edição também no segundo semestre, em comemoração ao Outubro Rosa.", afirma o presidente do evento, Carlos Belém.

A cubana Wara Nikte (MPBJJ) encara a amazonense Maria Encarnação (Brother Fight Ataíde), pelo Kickboxing (até 57 kg) | Foto: Divulgação

Ingressos

Os ingressos para a 1ª edição do Skull Champions Girls já estão disponíveis nos valores de R$ 50 (cadeira VIP), R$ 100 (cadeira VIP com open bar) e R$ 250 (mesa VIP para quatro pessoas). Os interessados poderão adquiri-los no CT Carlos Belém, localizado no bairro Novo Israel (ao lado do 18º Distrito Integrado de Polícia), das 8h às 11h e das 17h às 21h; ou no local do evento, das 13h às 17h. Mais informações pelo número (92) 98448-0751. Confira o card completo:

Categoria 52 kg

Larissa Kelly (Team X-Union) VS Paula Farias (Paixão Farias)

Categoria 52 kg

MaryKelly (Black Storm) VS Thaynara Farias (Team X-Union)

Categoria 52 kg

Rebeca Santos (Amazon Union Thai) VS Yole Santos (Team X-Union/LTT)

Categoria 52 kg

Gil Borg (MPBJJ) VS Joyce Mara (PRVT)

Categoria 52 kg

Pérola Luniere (MPBJJ) VS Silvia Ferreira (Amazon Union)

Categoria 57 kg

Laura Oliveira (Carioca Academy) VS Raissa Dias (Lest Fight)

Disputa de cinturão – Categoria 61 kg

Elane Macário (CT Carlos Belém) VS Larissa Moura (Cosme Júnior)

Categoria 66 kg

Maysa Ladislau (Self Defense MMA) VS Anny Ilary (Carioca Academy)

Categoria 66 kg

Ester Loureiro (Formando Campeões) VS Érika Cristina (Brother Fight)

Boxe

Disputa de cinturão – Categoria 66 kg

Esthefanny Rocha VS Viviane

K1

Disputa de cinturão – Categoria 57 kg

Maria Encarnação (Brother Fight Ataíde) VS Wara Nikte (MPBJJ)