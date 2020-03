Luta Olímpica Escolar levou mais de cem atletas à Vila Olímpica

O campeonato serviu como uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de Wrestling nas categorias Cadete e Júnior, organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW) | Foto: Mauro Neto

Manaus - A quadra poliesportiva Danilo Perez, na Vila Olímpica de Manaus, recebeu no último sábado (29) o Campeonato Amazonense de Wrestling Escolar Infantil, Cadete e Júnior, que contou com a participação de mais cem atletas, entre eles alguns vindos de municípios como Maués, Atalaia do Norte e Novo Airão.

Direto de Atalaia do Norte, município distante 1.136 quilômetros da capital, o jovem Ítalo Rodrigues Cruz, de 15 anos, que faz parte do projeto Bom de Luta, foi campeão da categoria até 45kg. O atleta, que está pela primeira vez disputando o estadual, revelou a satisfação pelo resultado alcançado.

“Estou feliz. É a primeira vez que participo e já saio com o primeiro lugar. Isso me dá mais segurança e sinto que estou bem preparado”, disse.

Mais de cem atletas, incluindo os municípios de Maués, Atalaia do Norte e Novo Airão estiveram presentes no torneio | Foto: Mauro Neto

A estudante Roberta Silva Oliveira, de 13 anos, foi outro destaque da competição. A atleta, que faz parte do clube Team Garcia, já praticou jiu-jitsu e judô e está na Luta Olímpica há um ano e meio. Ela venceu pela primeira vez na modalidade na categoria até 55kg.

“Eu me sinto honrada em conseguir essa medalha de ouro. É minha estreia, o que me deixou nervosa. Durante a luta fiquei esquecida, mas ouvi a voz do meu pai dizendo ‘vai para cima’, segui o que ele disse e arrastei essa vitória”, contou ela.

O campeonato serviu como uma seletiva para o Campeonato Brasileiro de Wrestling nas categorias Cadete e Júnior, organizado pela Confederação Brasileira de Wrestling (CBW). Em parceria com a Federação Amazonense de Desporto Escolar (Fade), a competição deve escolher atletas para disputar uma vaga na Gymnasíade, na categoria Escolar, que abrange lutadores de 15 a 17 anos de idade.

De acordo com o presidente da Falle, Waldeci Silva, o amazonense serve para testar os atletas e formar uma equipe de alto nível para representar o estado em competições dentro e fora do país.

“Precisamos selecionar os melhores, afinal temos grandes eventos esportivos, tanto nacionais quanto internacionais. Tenho certeza de que daqui sairão grandes nomes para defender a força da Luta Olímpica amazonense”, afirma.