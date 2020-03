Nacional FC investe em reforços para dar volta por cima no Barezão

Nacional FC contrata cinco jogadores para returno do Campeonato Amazonense de 2020 | Foto: Divulgação/ Nacional FC

Manaus - Em busca da volta por cima no Barezão 2020, o Nacional FC anunciou a contratação de cinco jogadores para reforçar o seu elenco. Os zagueiros Thiago Nunes (ex-Oeste) e Luiz Fernando (ex-CBR), o meia Assuério (ex-Aquidauanense), além dos atacantes Rodolfo Eduardo (ex-Nação Esportes) e Guilherme Sussai (ex-Botafogo de Ribeirão) já se apresentaram ao plantel na última segunda-feira (02).

Natural da cidade mineira de Franciscópolis, Thiago Silva Nunes, de 21 anos, vem para a sua primeira passagem no futebol amazonense. O zagueiro, que veio da equipe do Oeste (SP) e também já atuou em Atlético Goianiense e Paulista de Jundiaí, se junta a Luiz Fernando Xavier para reforçar o setor defensivo do Naça. De Salvador (BA), o Luiz Fernando, de 24 anos, estava no CRB (AL), e também tem passagens pelos clubes baianos Jequié e Atlântico.

Já Assuério Barbosa de Sousa Júnior, meia atacante de 27 anos, natural de Pontalina (GO) estava atuando no Aquidauanense, atual líder do Campeonato Sul-Matogrossense. O jogador foi revelado pelo Goiás, onde ficou até 2014, e já vestiu as camisas de Aparecidense (GO), Luverdense (MT) e de times estrangeiros como o Espanyol B, da Espanha e o Al Riffa, do Bahrein.

No setor ofensivo, o Leão da Vila contratou Rodolfo Eduardo da Silva, atacante de 29 anos que atuava na equipe Nação Esportes, de Santa Catarina. Também no Sul do país, jogou por Londrina (PR) e Almirante Barroso (SC), mas já jogou pelo futebol da região Norte, onde atuou no Ji-Paraná (RO).

Ex-Botafogo (SP), Guilherme Souza Sussai, de 21 anos, também reforça o ataque nacionalino, contestado no 1º turno com Daniel Guerreiro e Netinho. Antes de fechar com o Nacional, Guilherme Sussai também atuou por Operário (MT) e Penapolense (SP). Os cinco atletas chegam com o aval do treinador Gilberto Pereira, que pediu reforços após a eliminação nas semifinais.

“Percebemos a necessidade de jogadores novos no elenco, para assim intensificarmos a concorrência entre os atletas e, claro, elevar o nível do nosso plantel. Sei do potencial que cada um deles possui e acredito que cada um dará o seu melhor em prol da equipe”, afirmou o comandante.

Os contratados já treinam com o elenco azulino, no CT Barbosa Filho. O próximo jogo do Nacional é nesse sábado (7), contra o EC Iranduba, em partida válida pela primeira rodada do Segundo Turno do Campeonato Amazonense. A bola rola às 17h, no estádio Ismael Benigno (Colina).