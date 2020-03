Campo de futebol beneficiará ribeirinhos no interior do Amazonas

Carlos Fábio (de camisa amarela) idealizador e coordenador do projeto social Arena Duarte | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - Os moradores da comunidade de Sebastião – Distrito de Miracauera, localizada no município de Careiro da Várzea, distante 20 km de Manaus, se reuniram para avaliar o andamento da construção do campo de futebol pertencente ao projeto social Arena Duarte, instalado às margens do Rio Solimões.

Durante a reunião, realizada no mês passado, uma equipe técnica analisou as estruturas do campo que se encontra em fase final de acabamento.

| Foto: Divulgação

“O terreno foi devidamente preparado, mas é necessário um nivelamento final do campo para a bola rolar com perfeição”, explica Fábio Duarte, coordenador do projeto.

Os sistemas de drenagem e irrigação também foram avaliados e aprovados de acordo com o método adotado na edificação do complexo esportivo, que foi estruturado, basicamente, sobre camadas de pneus de carro, garrafas pets e barro. “Além do nivelamento, serão finalizadas as instalações das arquibancadas, vestiários e refletores”, complementa Fábio.

Mais de 600 ribeirinhos prestigiaram o evento | Foto: Divulgação

Projeto inovador

O projeto social Arena Duarte surgiu da necessidade de os morados da comunidade terem um espaço adequado para o lazer, já que na região são afetados pelo impacto das cheias periódicas do Rio Solimões. Desta forma, para garantir a prática esportiva e o lazer de inúmeras famílias, foi desenvolvido um projeto de construção de um campo de futebol para beneficiar todos os moradores do município.

“Para se ter ideia, mais de 50 famílias residem só em São Sebastião. Por isso, a Arena Duarte tem uma grande importância para as demais comunidades isoladas, principalmente, pelas inundações regulares da nossa região”, explica o idealizador do projeto.

| Foto: Divulgação

Atualmente, mais de 100 pessoas estão envolvidas na construção da arena, que promete manter suas atividades esportivas durante os 12 meses do ano. “Foram utilizados mais de 15 mil pneus e mais de 11 mil garrafas pets, além de toneladas de barro para a conclusão do trabalho”, finaliza Fábio.

