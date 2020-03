Manaus FC estreia contra o Vila Nova na Série C; saiba o novo formato

Manaus FC estreia na Série C contra o Vila Nova, no dia 2 ou 3 de maio | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), realizou nesta segunda-feira (2), a reunião do conselho técnico do Campeonato Brasileiro da Série C de 2020 e aprovou novo formato para o torneio. Na primeira rodada, o Manaus FC estreia contra o Vila Nova (GO), dentro de casa, no dia 2 ou 3 de maio, de acordo com a tabela básica.

O presidente do Manaus, Luis Mitoso, e seu vice, Giovanni Silva estiveram presentes na reunião | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Durante a reunião do conselho técnico, os clubes decidiram encerrar a fase de mata-mata que decide o acesso para a Série B. A partir da edição de 2020, o critério de classificação é por meio de dois quadrangulares, com times das chaves A e B, que se enfrentam em partidas de ida e volta.

“Votamos a favor dessa importante mudança no formato, que terá a primeira fase mantida, como foi nos últimos anos, mas terá uma segunda fase que também premiará a regularidade durante a competição. Saímos satisfeitos com o que foi decidido aqui e vamos seguir nosso planejamento para que o clube faça mais uma grande temporada”, disse o mandatário do esmeraldino.



O Manaus FC está na chave A, que além do Vila Nova, também é composta por Paysandu, Santa Cruz (PE), Treze (PB), Imperatriz (MA), Ferroviário (CE), Botafogo (PB), Jacuipense (BA), e Remo. A primeira fase começa no dia 2 de maio e termina no dia 20 de setembro.

Na reunião, a CBF decidiu acabar com o mata-mata direto para definir o acesso à Série B | Foto: Divulgação/ Manaus FC

Após a partida de estreia dentro de casa, provavelmente na Arena da Amazônia, o Gavião do Norte realiza duas partidas fora, contra Botafogo e Jacuipense. Na quarta rodada, o Manaus volta a jogar na capital amazonense, dessa vez contra o Paysandu. Confira o caminho do Manaus FC na primeira fase da Série C:

Turno

2 ou 3/5 | Manaus x Vila Nova

9 ou 10/5 | Botafogo x Manaus

16 ou 17/5 | Jacuipense x Manaus

23 ou 24/5 | Manaus x Paysandu

30 ou 31/5 | Ferroviário x Manaus

13 ou 14/6 | Manaus x Treze

20 ou 21/6 | Manaus x Santa Cruz

27 ou 28/6 | Remo x Manaus

4 ou 5/7 | Manaus x Imperatriz

Returno

11 ou 12/7 | Vila Nova x Manaus

18 ou 19/7 | Manaus x Botafogo

1 ou 2/8 | Manaus x Jacuipense

8 ou 9/8 | Paysandu x Manaus

15 ou 16/8 | Manaus x Ferroviário

22 ou 23/8 | Treze x Manaus

29 ou 30/8 | Santa Cruz x Manaus

12 ou 13/9 | Manaus x Remo

20/9 | Imperatriz x Manaus

Regulamento

Os dois melhores colocados de cada uma das chaves garantem o acesso à Série B de 2021, mas com um detalhe: o campeão dos dois quadrangulares decide, em dois jogos, o título da Série C.

A primeira fase será mais regionalizada, com dez times divididos em duas chaves. Os quatro melhores das chaves A e B avançam para o quadrangular e os dois últimos serão rebaixados para a Série D.

No quadrangular, que substituiu o mata-mata direto da competição, o 1º e 3º do grupo A juntam-se ao 2º e 4º do grupo B; assim como o 1º e o 3º do grupo B formam o outro grupo com o 2º e o 4º do grupo A. O melhor de cada quadrangular avança à final.