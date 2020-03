Manauara está na contagem regressiva para o 3º Rally Minas Brasil

A competição acontecerá nas cidades de Patos de Minas e Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Faltam poucos dias para a terceira edição do Rally Minas Brasil – prova válida pela abertura dos campeonatos Brasileiro de Rally Cross Country (CBA) e Brasileiro de Rally Baja (CBM). De 06 a 08 de março, o piloto Marcelo Tiglia Gastaldi, de Manaus (AM), disputará o pódio da categoria Open - Carros.

A competição acontecerá nas cidades de Patos de Minas e Presidente Olegário, no interior de Minas Gerais.

Organizado pela Rallymakers, o evento terá concentração no Parque de Exposições de Patos de Minas, localizado na Rua Maj. Gote, 1158, no bairro Alto dos Caiçaras. No local haverá praça de alimentação, espaço kids e shows com bandas locais.

" “Nossas expectativas são grandes, estamos muito animados para o Rally Minas Brasil. Esperamos fazer uma boa prova e buscar o pódio”, comentou o piloto, que compete ao lado do navegador Lourival Roldan, de Embu das Artes (SP). “Conhecemos a qualidade das disputas e planilha da Rallymakers e sabemos que será uma competição incrível”, completou Gastaldi que, em 2019, obteve o 15º lugar na categoria geral da disputa. " Marcelo Tiglia Gastaldi,, Piloto amazonense

A abertura da área de box para as equipes será no dia 05, com início das atividades na sexta-feira (06), com a secretaria de prova, vistorias técnicas dos veículos, briefing entre organização e competidores e, por fim, a largada promocional para saudar e agradecer a acolhida dos municípios.



Os motores serão ligados no sábado (07), às 8h, com a largada dos carros para o trecho cronometrado e, simultaneamente, o prólogo para motos, quadriciclos e UTVs que definirá a ordem de largada para a primeira etapa das três categorias. “Essa tomada de tempo será em linha e bem próxima à cidade. Já o percurso do rali correrá pela zona rural com 100% de trechos inéditos. Posso garantir que será bastante técnico, com muitas curvas e diversos obstáculos naturais, bem exigentes como é característico das nossas provas em Minas Gerais. As estradas exigirão total atenção para obter os melhores tempos, pois não permitem muitos erros”, declarou o diretor executivo da Rallymakers, Fernando Bentivoglio.

A disputa continua no domingo, a partir das 8h, para a definição da segunda etapa das temporadas, bem como, os campeões do 3º Rally Minas Brasil. As inscrições estão abertas pelo site www.rallymakers.com.br.

O 3º Rally Minas Brasil é uma realização da Rallymakers. Apoio da Transmáquinas, Guia Investimentos, Sementes Ouro Verde, Bompack, Prefeitura Municipal de Patos de Minas e Prefeitura Municipal de Presidente Olegário

* Com informações da assessoria