Fast Clube conhece adversários do grupo e Nacional joga Pré-Série D

Fast Clube e Nacional podem cair no mesmo grupo com a série D no novo formato | Foto: Leonardo Mota

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os grupos e a tabela da 12ª edição do Campeonato Brasileiro da Série D sob um novo formato, assim como a Série C. A quarta divisão possui agora um torneio pré-classificatório, onde o Nacional FC estreia contra o Ji-Paraná (RO). Já o Fast Clube conheceu seus adversários do grupo A-1 da fase de grupos.

Reunindo oito clubes, onde quatro avançam à fase de grupos após jogos de ida e volta, a Pré-Série D estreia nos dias 2 ou 3 de maio – ainda a ser definido. O Leão da Vila Municipal recebe o Ji-Paraná (RO). O jogo de volta acontece nos dias 9 ou 10 de maio, em Manaus.

Fast Clube está no grupo A-1 da Série D do Brasileirão | Foto: Leonardo Mota

Em caso de empate, a vaga será definida nos pênaltis e o vencedor do confronto avança para a primeira fase da Série D e se junta ao Fast Clube, no grupo A-1, que conta com equipes da região norte.

A fase de grupos terá início nos dias 23 ou 24 de maio e reúne 64 times, divididos em oito grupos regionalizados, com oito clubes cada. Eles jogam entre si em 14 rodadas – turno e returno – onde os quatro melhores avançam à fase de mata-mata. Os semifinalistas garantem acesso à Série C de 2021. Confira os confrontos e o grupo A-1 da Série D do Brasileirão:

FASE PRÉ-CLASSIFICATÓRIA (02 ou 03 de maio)

Jogo 1: Nacional x Ji-Paraná (RO)

Jogo 2: Ypiranga (AP) x Baré (RR)

Jogo 3: Aquidauanense (MS) x Real Noroeste (ES)

Jogo 4: Brasiliense (DF) x Tocantinópolis (TO)

GRUPO A-1

Atlético (AC)

Bragantino (PA)

Fast Clube

Galvez (AC)

Independente (PA)

Rio Branco (AC)

Vilhenense (RO)

*Vencedor do Jogo 1