Guerrero brilha e Internacional vence na estreia da Libertadores

Na próxima rodada Internacional e Grêmio realizam o primeiro Gre-Nal da história da Libertadores | Foto: Divulgação

Manaus - Na estreia da fase de grupos da Copa Conmebol Libertadores, o Internacional (RS) venceu a Universidad Católica (Chile) por 3 a 0 no estádio do Beira Rio, em Porto Alegre. O atacante peruano Paolo Guerrero foi o grande destaque da partida, com dois gols marcados e uma assistência.

Além dos dois gols e da assistência para o gol de Marcos Guilherme, Guerrero ainda teve oito finalizações, dois passes decisivos e duas grandes chances criadas, segundo o site estatístico SofaScore BR.

"Está todo mundo de parabéns por um jogo assim, com sacrifício dentro de campo, todo mundo se doando, colocando intensidade. Agora é continuar trabalhando, corrigir nossos erros já pensando no próximo jogo porque ainda falta mais", comentou o atacante peruano ao fim da partida.

Paolo Guerrero recebeu a nota 10 no índice do SofaScore BR, site que analisa estatisticamente as partidas do futebol nacional | Foto: Divulgação

Apoiado por sua torcida e embalado pelos quatro duelos já disputados nesta edição da Libertadores, o Inter não hesitou em iniciar a partida pressionando o time visitante. Com grande velocidade na linha de frente, característica adquirida pelas entradas de Thiago Galhardo e Marcos Guilherme, o colorado pressionava a saída de bola, partia em contra-ataques, mas terminou o primeiro tempo com o placar zerado.

Tudo o que não conseguiu no primeiro tempo, o time comandado por Eduardo Coudet fez com metade do segundo tempo. Já aos 16 da etapa complementar, o peruano abriu o placar em bela cobrança de falta, no canto do goleiro, que chegou a bater na trave antes de morrer na rede andina.

Cinco minutos depois, aos 21, o Internacional contou com erro na saída de bola da Católica e, com assistência de Galhardo, Guerrero ampliou. Aos 25 minutos, encerrando para fechar o placar, o camisa 9 alvirrubro recebeu ótimo passe de Edenilson e, da mesma forma, deixou Marcos Guilherme apenas com o trabalho de empurrar a bola para o gol: 3 a 0 no Beira Rio.

Na próxima rodada da Copa Conmebol Libertadores, o Internacional visita o Grêmio, em Porto Alegre, no próximo dia 12. O confronto, válido pela segunda rodada, marca o primeiro Gre-Nal a ser disputado na história do torneio.