Público e renda do Barezão 2020 próximos de superar edição de 2019

Manaus - O público e renda registrados no primeiro turno do Campeonato Amazonense de Futebol 202, que chegou ao fim no último domingo (1º) com a vitória do Manaus FC, já atingiu quase o valor arrecadado em toda a competição no ano de 2019. Até domingo, o campeonato organizado Federação Amazonense de Futebol (FAF) e que conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), teve 31 jogos, com 17.369 torcedores presentes, totalizando uma renda de R$ 208.040,00, segundo dados da FAF.

O número de torcedores desse ano representa quase 86% do público que prestigiou o campeonato no ano passado, que fechou os 64 jogos com 20.310 presentes nos estádios. Já a renda bruta de 2020 representa aproximadamente 95% do total bruto de 2019, quando totalizou uma arrecadação de R$ 219.440,00.

Os números mostram que os investimentos feitos e apoio oferecidos pela Faar e o trabalho de planejamento realizado pelos clubes, têm surtido efeito no desempenho das equipes e no sucesso da competição e demonstram mais uma vez que o futebol local está em franca ascensão.

Melhores números

De acordo a FAF, o maior público registrado no Amazonense de 2020 foi durante a final do 1º turno, quando 5.547 espectadores assistiram o Manaus FC vencer o time estreante na série A do Barezão, o Amazonas FC, por 4 a 1. A renda da partida foi de R$ 40.750,00.

Nesta quinta-feira (5), a 1ª rodada do 2º turno terá início, com o duelo entre Amazonas e Fast, às 20h30, na Arena da Amazônia. Além da Arena, também recebem jogos do Campeonato Amazonense de Futebol os estádios Carlos Zamith e Ismael Benigno (Colina), em Manaus; Gilberto Mestrinho, em Manacapuru (distante 93 quilômetros da capital); e Floro de Mendonça, em Itacoatiara (distante 250 quilômetros da capital).

*Com informações da assessoria