Palmeiras estreia com vitória na Copa Libertadores

O Palmeiras estreou com vitória de 2 a 0 sobre o Tigre (Argentina) em jogo válido pela 1ª rodada do Grupo B da Copa Libertadores disputado, nesta quarta (4), no estádio Monumental Victoria.

Para o primeiro jogo do verdão na competição continental, o técnico Vanderlei Luxemburgo decidiu escalar pela primeira vez o atacante Rony na equipe titular.

Com um ataque muito rápido, Luxemburgo opta por apostar nos contra-ataques diante da equipe argentina.

E, aos 15 minutos, a estratégia dá certo, quando, após roubada de bola, Willian recebe e toca para Luiz Adriano, que bate com categoria para abrir o marcador.