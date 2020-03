Manaus FC tropeça na Copa do Brasil ao perder para o Brasil de Pelotas

Manaus - Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Manaus FC foi até o Rio Grande do Sul enfrentar o Brasil de Pelotas nesta quarta-feira (4). Após primeiro tempo nervoso, onde sofreu um gol e uma expulsão, o Gavião do Norte esbarrou nas lesões e no cansaço, não conseguiu a reação e foi eliminado do torneio.

Com gol do zagueiro Lázaro, o Brasil de Pelotas enfrenta rival do Manaus no Brasileirão da Série D de 2019: o Brusque (SC). O time catarinense, campeão da quarta divisão ano passado, avançou à terceira fase com uma goleada de 5 a 1 sobre o Remo.

O próximo confronto do Gavião do Norte é pelo Campeonato Amazonense de 2020, quando enfrenta o São Raimundo. No próximo domingo (8), Manaus FC e Tufão encerram a primeira rodada do returno às 17h, no estádio Ismael Benigno (Colina), localizado no bairro São Raimundo, Zona Oeste da capital.

O jogo

O time de Welington Fajardo não se deixou intimidar pelo mando de campo do adversário e começou pressionando o Brasil de Pelotas. A partir da intermediária, o Gavião do Norte impunha grande intensidade na marcação e tentava saídas rápidas.

O jogo seguia equilibrado até à metade do primeiro tempo, com uma chance perigosa para cada lado. Pelo esmeraldino, Rodrigo Fumaça aproveitou a sobra do escanteio e mandou raspando a trave, aos oito minutos.

Na sequência do lance, o Xavante teve dois escanteios consecutivos e, por pouco, não abriu o placar. Na segunda chance, aos dez minutos, o zagueiro Luis Fernando salvou a finalização que tinha a direção do gol.

Brasil de Pelotas abriu o placar ainda no primeiro tempo da competição | Foto: Divulgação

Apesar do equilíbrio, o Gavião do Norte parecia confundir o aumento da intensidade com nervosismo, principalmente pelo setor esquerdo. Caíque e Thiago Spice não se entendiam no jogo e, por vezes, acabaram gerando situações de perigo contra o próprio gol, fruto de erros de passe ou jogadas mal trabalhadas.

Fazendo valer o “fator casa”, o Brasil de Pelotas tentava imprimir uma pressão no Manaus, mas faltava qualidade ao meio de campo para, no último passe, deixar os atacantes em situações de gol.

Encarregado de criar essas chances de perigo, o camisa 10, Gegê, se encarregou de colocar a bola na cabeça do zagueiro Lázaro, aos 30 minutos, para abrir o placar. Em cobrança de falta do lado esquerdo, o defensor do Brasil de Pelotas se antecipou a Jonathan e mandou para o fundo do gol: 1 a 0 no placar.

O Manaus parecia sentir o gol sofrido e, aliado à pouca participação de Gilson Alves e Janeudo pelo meio de campo, parecia perdido na busca pela reação. Rodrigo Fumaça e Gabriel Davis se destacaram por tentar algo a mais, com jogadas em diagonal, das pontas ao meio.

O saldo da primeira etapa poderia ter saído pior quando, aos 41 minutos, o esmeraldino levou contra-ataque e quase sofreu o segundo gol. Derlan se recuperou no lance dentro da área, mas cometeu o pênalti, que resultou na expulsão imediata. Na cobrança, com o pé esquerdo, Wellington Simião mandou a bola para fora.

Segundo tempo

Na busca pelo empate que levaria aos pênaltis, o técnico Welington Fajardo tentou reorganizar a equipe e reestruturar o meio de campo após a expulsão. Com o apoio da torcida, a vantagem no placar e no número de jogadores, o Brasil de Pelotas se defendia.

Após os primeiros minutos de equilíbrio, o Xavante começou a se aproveitar da vantagem numérica para fazer o tempo passar. Colocou o regulamento debaixo dos braços, se organizou defensivamente e ainda assustava em jogadas de contra-ataque.

Com Martinho e Fumaça pelas laterais, o Manaus abusava das jogadas dos extremos e dos lançamentos para a grande área, mas sem encontrar alguém em condições de finalizar. O Brasil de Pelotas assustava, como em boa jogada de Simião pelo lado esquerdo, aos 19 minutos, que encontrou Eliel na grande área. De cabeça, a finalização tirou tinta da trave.

A jogada mais perigosa do Gavião do Norte foi aos 21 minutos quando, em uma das poucas aparições na partida, Janeudo colocou Matheus Oliveira cara a cara com o goleiro. De perna esquerda, o centroavante parou na defesa com os pés do xará Matheus Nogueira.

A partir da reta final da partida, o Manaus passou a apostar no “seja o que Deus quiser” para conseguir o empate, mas sequer levou perigo ao gol do time gaúcho. Já nos acréscimos, a pressão resultou em dois escanteios seguidos, com duas disputas aéreas ganhas pelo Gavião, mas sem sucesso, o jogo terminou em 1 a 0 para o Brasil de Pelotas.