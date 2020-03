Aulão gratuito de Dance Mil e Fit Dance para mulheres de Manaus

Manaus - Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Fórmula Academia e o CrossFit Ponta Negra (CFNP) realizam nesta quinta-feira (5), às 20h, um aulão de Dance Mix e Fit Dance. O evento é gratuito, voltado para todas as idades, e acontecerá no segundo piso (L2) do Shopping Ponta Negra, em frente à loja Capodarte.

O educador físico e coordenador da Fórmula Academia, José Roggero, destaca que essa é uma oportunidade para a população usufruir dos benefícios da modalidade, que oferece alto gasto calórico, melhora a flexibilidade, fortalece a musculatura, aumenta a força e condicionamento cardiorrespiratório.

“Além disso, dançar é divertido, melhora a autoestima, reduz o estresse, ajuda a socialização e, ainda, você aprende as coreografias dos hits do momento”, destaca.

Localizada no terceiro piso (L3) do Shopping Ponta Negra, a Fórmula Academia oferece mais de 40 modalidades para o público fitness da capital amazonense. Já o CFPN conta duas unidades, sendo uma no estacionamento G1 do Shopping Ponta Negra, e outra na rua Rio Mar, n° 215, no conjunto Vieiralves.

*Com informações da assessoria