Kits da Corrida da Mulher Amazônica serão entregues nesta sexta

Manaus- Quem garantiu a inscrição na 7ª Corrida da Mulher Amazônica agora deve ficar atento ao prazo para retirada do kit do corredor. O material será entregue nesta sexta-feira (6), e sábado (7) das 14h às 20h, na loja Arenito, piso Castanheiras, do Manauara Shopping, localizado na Avenida Mário Ypiranga, Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital.



Para receber o kit, os atletas deverão doar um quilo de leite em pó, que será destinado a instituições filantrópicas de Manaus. Além disso, será necessário apresentar um documento oficial de identidade com foto e o recibo de pagamento da inscrição.

O material é composto pela camiseta oficial, numeração do participante e sacola personalizada. A organização do evento alerta para o cumprimento da data e horário de retirada, conforme previsto no regulamento.

“É preciso se organizar para comparecer a entrega no tempo estipulado, pois não haverá distribuição desses itens no dia da prova”, informou a coordenadora da corrida, Jeroniza Albuquerque.

Os adeptos da modalidade já estão em contagem regressiva para esta edição da Corrida da Mulher Amazônica, que acontece neste domingo (8), às 7h, com concentração na Sefaz. Serão sete quilômetros de percurso e haverá premiação em dinheiro com valores que variam de R$ 100 até R$ 300.

As inscrições para a prova serão realizadas até esta quinta-feira (5), através do site www.ticketagora.com.br , ao valor de R$ 60.

*Com informações da assessoria