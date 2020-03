Nacional contrata goleiro, lateral e volante para reforçar o time

Manaus- O Nacional Futebol Clube segue se reforçando para o restante da temporada, em que o Mais Querido disputa o segundo turno do Campeonato Amazonense, além da Pré Série D. Os atletas contratados pelo Leão da Vila, são o goleiro Marcão (ex-Rio Branco de Vivenda Nova-ES), o lateral Alex Lagamar (ex-Goiânia-GO) e o volante Alan Patrick ( ex- CRB-AL) que complementam o elenco do Leão da Vila Municipal.

Natural de Niterói-RJ, Marco Antônio Santos, mais conhecido como Marcão, é goleiro de 27 anos e estava atuando na equipe do Rio Branco de Vivenda Nova-ES. O novo arqueiro do Naça fala sobre suas expectativas para essa temporada e relembra da partida que enfrentou o Naça, ano passado, pela Copa Verde.

“As expectativas são as melhores possíveis. Na época que jogava no Humaitá-AC recebi várias mensagens de alguns torcedores que me conheceram na Copa Verde, quando atuei contra o Nacional e por coincidência do destino ou não, hoje estou aqui vestindo a camisa azulino. Podem esperar um cara muito motivado e animado para chegar e ajudar a equipe. Objetivo é conquistar tudo da temporada”, disse o goleiro.

Lateral de 23 anos, nascido em Brasília-DF, Alex de Oliveira Santos, que estava atuando na equipe do Goiânia-GO, comentou sobre o seu acerto com o Naça e o que a torcida azulina por esperar do atleta.

“A torcida do Nacional pode esperar um jogador dedicado e empenhado naquilo que faz. Chego para buscar títulos juntamente com meus companheiros, esperamos começar esse segundo turno com pé direito. Vir sabendo da grandeza do clube e quero fazer história por aqui. Agradeço pela oportunidade e vamos em busca dos objetivos que temos pela frente”, ressaltou Lagamar.

Alan Patrick de Sousa de Oliveira é um volante de 19 anos com passagens pelo futebol alagoano, que retorna a Manaus, sua cidade natal, para defender as cores azulinas. O jovem atleta destaca a sua primeira oportunidade no futebol profissional com a camisa do Naça.

“Fico feliz pelo acerto, é uma oportunidade única na minha carreira, estou cheio de orgulho para defender o maior clube do meu estado e motivado para poder colaborar com a equipe. Espero desempenhar o meu melhor e dar todas as alegrias possíveis ao torcedor nacionalino”, completou Alan Patrick.

Marcão e Alan já treinam com o elenco azulino no CT Barbosa Filho. Enquanto, Alex Lagamar chega à Manaus nesta quinta-feira.

O próximo confronto do Leão da Vila Municipal no campeonato estadual, será contra a equipe do Iranduba, às 17h, deste sábado (7), no estádio Ismael Benigno, a Colina.

