Nacional enfrenta o Fast Clube pelo Campeonato Amazonense Sub-19

Manaus- Atual campeão do Campeonato Amazonense Sub-19, o Nacional Futebol Clube vai à busca de mais um troféu para a sua categoria de base. O Leão da Vila Municipal começa a sua jornada pelo o bicampeonato contra a equipe do Fast Clube. A partida ocorre nesta sexta-feira (6), às 20h, no estádio Ismael Benigno, a Colina.

Ao todo, serão nove equipes se enfrentando durante a primeira fase, que funciona no sistema de pontos corridos e será dividida em oito rodadas. A fase seguinte, começa o mata-mata, onde as oito melhores equipes na classificação avançam para as quartas de final, que segue para a semifinal e consequentemente, a final em jogo único. Além do troféu, o campeão terá o direito de representar o estado do Amazonas na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano seguinte.

O treinador azulino nas categorias de base, José Ribamar, comentou sobre as expectativas do Naça na competição e ressaltou que novamente, vai à busca do título.

“Esperamos manter o desempenho do ano passado. Estamos treinando a três semanas, ainda passando por um processo de reformulação na equipe, mas seguimos trabalhando forte para buscar bicampeonato. Sabemos que será uma competição difícil, as equipes nesse ano decidiram investir na categoria, porém seguimos com foco e determinação para novamente levantarmos essa taça”, disse.

Ribamar também falou sobre o clássico Pai-Filho logo de cara, mas ressalta a importância de sair com o resultado positivo no primeiro desafio do Mais Querido nessa competição.

“Um clássico nunca é fácil, apesar do clássico logo no começo, para sabermos como serão os nossos adversários pela frente, mas jogaremos para vencer, e sabemos que importante sairmos com o resultado positivo no nosso primeiro desafio na competição”, ressaltou.

Além do Campeonato Amazonense Sub-19, o Naça também disputa a Copa do Brasil Sub-20, onde o Leão da Vila enfrentará o Avaí, no dia 18 de março, em Santa Catarina, às 15h (horário de Brasília), no estádio Ressacada.

*Com informações da assessoria