Nacional enfrenta o Ji-Paraná no Pré-Campeonato Brasileiro Série D

Manaus- Na noite desta terça-feira (3), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), divulgou a tabela básica e o regulamento específico do Campeonato Brasileiro Série D 2020. A competição, que chega a sua décima segunda edição, possui um novo formato, terá 68 clubes no total e dividida em sete etapas. A Pré-Série D trata-se de uma seletiva com oito equipes que se confrontam em partidas eliminatórias de ida e volta, classificando assim, quatro times para a primeira fase da Série D.

O Nacional Futebol Clube que jogará a fase preliminar , onde encara a equipe do Ji-Paraná-RO. O primeiro duelo será em Rondônia no dia 2 ou 3 de maio com o estádio ainda a ser definido. Já o jogo de volta será na capital amazonense, no dia 9 ou 10 de maio. O vencedor deste confronto avança para a primeira fase da Série D e integra o grupo 1 da competição, que conta com equipes da região norte.

Além da Pré-Série D, outra novidade da quarta divisão do Campeonato Brasileiro é o novo sistema de disputa da primeira fase, onde serão 64 equipes divididas por oito grupos. Em cada grupo, serão oito equipes que duelarão durante 14 rodadas, os quatro primeiros de cada grupo avançam para a segunda fase da competição.

A partir desta fase, 32 equipes disputam o sistema classificatório que segue o modelo de mata-mata. A terceira fase (oitavas de final), quarta fase (quartas de final), quinta fase (semifinal) as quatro equipes que conseguirão o acesso para a Série C]) e sexta fase (final).

