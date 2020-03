Amazonas FC apresenta o volante Airton, ex-Flamengo e Botafogo

Airton tem passagens por Flamengo, Fluminense, Botafogo, Internacional, Benfica | Foto: Leonardo Mota





Manaus - O volante Airton, experiente e com passagens por clubes como Flamengo e Internacional foi apresentado oficialmente como novo reforço do Amazonas FC, antes do confronto contra o Fast Clube, nesta quinta-feira (5).

Com passagens por Flamengo, Fluminense, Botafogo, Internacional, Benfica entre outros, Airton chega para sua primeira experiência no futebol da região Norte.

“Quando eu soube do interesse do Amazonas, procurei saber a respeito e todos falaram muito bem, que era um projeto sério e eu vim para ajudar o grupo a ser campeão”, comentou o reforço.

Airton foi regularizado na última quarta-feira (4), passou por exames médicos e já poderia estrear contra o Fast Clube, mas ficou de fora por decisão do técnico Ricardo Lecheva.

“É um trabalho que começou lá atrás, ainda na série B, com o projeto de acreditar no futebol amazonense. Conseguimos apoios com apenas 2/3 meses, agora com alguns resultados, podemos mostrar mais. Essas contratações mostram para o mundo todo que a gente vive um momento importante do futebol amazonense”, comentou o diretor administrativo e financeiro do Amazonas FC, Lissandro Breval.

Após a derrota para o Manaus FC na final do primeiro turno do Barezão 2020, o Amazonas FC estreia no segundo turno contra o Fast, nesta quinta-feira (5), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.