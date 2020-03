Barezão 2020: Em duelo de artilheiros, Fast e Amazonas ficam no 1 a 1

Amazonas FC e Fast Clube ficam no empate na abertura do segundo turno | Foto: LEONARDO MOTA

Manaus - Na abertura do segundo turno do Campeonato Amazonense, Amazonas FC e Fast Clube se enfrentaram na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Com gols de Luizão, no fim do 1º tempo, e Wesley Macedo, no fim do segundo, o primeiro confronto terminou empatado em 1 a 1.

Após sair derrotado para o Manaus FC na final do primeiro turno do Barezão, a Onça Pintada da Zona Leste começou a caminhada em busca da vaga no Campeonato Brasileiro de 2021. No próximo compromisso pelo Estadual, o auri-negro enfrenta o Nacional FC, na próxima terça-feira (10), também na Arena da Amazônia, às 20h30.

“No momento o importante não é o gol, procuramos vencer os jogos independente de quem marcar, mas foi um gol importante para conquistar o primeiro ponto no segundo turno, fico muito feliz por marcar e ajudar minha equipe”, afirmou o atacante Wesley Macedo, autor do gol auri-negro.

Já o Rolo Compressor, buscava um começo melhor do que aquele em janeiro, onde teve uma sequência de três jogos sem vencer nas três primeiras rodadas. Na próxima rodada, o Fast encara o Manaus FC, na próxima quinta-feira (12), às 20h30, no estádio Ismael Benigno (Colina).

“Acabo o jogo com o sentimento triste, porque a gente buscou a vitória a todo momento, tivemos oportunidade de matar o jogo, mas faltou empurrar a bola para dentro. Agora é trabalhar e erguer a cabeça porque tem outro jogo no fim de semana”, comentou Luizão, que se igualou a Daivison na artilharia do torneio, com seis gols marcados.

O jogo

Com um primeiro tempo equilibrado, Amazonas e Fast disputaram as ações no meio de campo até o fim do período. Com mais posse de bola, o tricolor tentava propor o jogo, principalmente com investidas pelo lado esquerdo de ataque.

Sem Maikon Leite e com Lucas Fabrício no lugar de Jack Chan, o Amazonas buscava a velocidade pelas pontas juntamente com Vitinho. O tricolor imprimia velocidade na articulação das jogadas, com escapas de Raylson e Júnior Rato pelas pontas.

No meio de campo, Marco Goiano controlava a distribuição dos passes e o Fast teve mais posse de bola em parte da primeira etapa. No entanto, faltava aproximação com o trio de ataque para aumentar o volume de jogo.

O lance de maior perigo do Amazonas veio aos 37 minutos, quando Lucas Fabrício escapou em velocidade pelo lado direito. Ganhou do zagueiro com direito a “chapéu” e conseguiu invadir a área. No momento da finalização, cara a cara com o goleiro, Igor Índio teve grande recuperação para travar.

Em uma das poucas chances com saída de bola em velocidade, o Fast puxou o contra ataque com lançamento longo, do campo de defesa, que por sorte encontrou Júnior Rato. Contando com a desatenção de Souza e Vitinho na marcação, o camisa 7 tricolor arrancou pelo lado direito.

Após invadir a área, Rato finalizou cruzado para boa defesa de Oliveira. No rebote, o artilheiro Luizão estava bem colocado, sem marcação para tocar para o fundo das redes: 1 a 0 para o Fast.

Segundo tempo



Com um gol a menos no placar, o Amazonas FC começou a segunda etapa propondo mais o jogo. Ricardo Lecheva adiantou as linhas de marcação para pressionar a saída de bola do Fast, que se defendia no campo de defesa.

Aproveitando uma das subidas de Magnum, o Rolo Compressor partiu em contra-ataque aos 10 minutos e quase marcou. Raylson cruzou de três dedos para Júnior Rato que, dentro da área, cortou o zagueiro, mas acabou travado na hora do chute.

Precisando do resultado, o técnico da Onça Pintada lançou Jack Chan na partida e o ponta direita deu dores de cabeça para o tricolor. Em noite apagada do setor de meio de campo, Dênis Pedra se destacou com roubadas de bola e boas chegadas no ataque.

Na segunda etapa, o tricolor apostava mais nas bolas aéreas, tentando utilizar a boa estatura de Luizão, mas a falta de alternância nas investidas deixava cada vez mais fácil para o auri-negro neutralizar.

De tanto pressionar, a Onça Pintada da Zona Leste finalmente achou o gol de empate. O atacante Daivison, voltando de expulsão, fazia partida apagada e foi substituído por Wesley Macedo. Aos 42 minutos, Dênis Pedra foi lançado pela direita, tirou da marcação com o domínio no peito e achou Wesley na pequena área, apenas com o trabalho de empurrar para o empate: 1 a 1 no placar.

Sem muitas jogadas de perigo, as duas equipes alternavam jogadas ofensivas sem efetividade, apenas aguardando o fim da partida e o empate que não foi um bom resultado para nenhum dos lados.