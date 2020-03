Tite anuncia convocação da Seleção Brasileira com três do Flamengo

CBF divulga os 24 jogadores que disputam os primeiros dois jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo | Foto: Divulgação/ CBF

Manaus - A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na manhã desta sexta-feira (6), a convocação da Seleção Brasileira, para a disputa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Com Gabigol, Éverton Ribeiro e Bruno Henrique, o técnico Tite definiu os 24 jogadores que enfrentam Bolívia e Peru, nos dias 27 e 31 de março.

Seis jogadores do Flamengo estavam na expectativa da convocação que inicia o caminho do Brasil para a Copa do Mundo de 2022. Além dos três convocados, Rodrigo Caio, Filipe Luís e Gerson também estavam cotados. Juntamente com o Paris Sain-Germain, o Rubro-Negro foi o cube que mais cedeu jogadores à seleção, com três cada.

"Antecipar a escalação é uma coisa muito difícil, mas sei do potencial e tenho acompanhado o desempenho do Gabriel e do Bruno Henrique. São jogadores de muita movimentação, alternando posições, que atacam os espaços dando profundidade. Todas as possibilidade de escalar os dois juntos passam pela minha cabeça sim", comentou o treinador, a respeito da escalação da dupla Rubro-Negra.

Além de Arrascaeta, chamado pelo Uruguai, Flamengo sofre baixas de Gabigol, Éverton Ribeiro e Bruno Henrique | Foto: Divulgação/ Libertadores

Éverton Ribeiro ganhou a primeira chance com a camisa da Seleção Brasileira, sob o comando do técnico Tite. A última vez que o jogador havia sido convocado, tinha sido em 2015. Assim como ele, Bruno Guimarães e o goleiro Ivan, da Ponte Preta, têm suas primeiras convocações, mas também fazem a estreia com a "Amarelinha". A última vez que um jogador da Macaca entrou em campo pela seleção foi com o atacante Washington "Coração Valente", em 2002.

Éverton Ribeiro ganhou a primeira chance com a camisa da Seleção Brasileira, sob o comando do técnico Tite | Foto: Reprodução/ @evertonri no Twitter

Com a convocação de Danilo e Alex Sandro, da Juventus, em uma Itália que sofre com o surto do novo coronavírus (Covid-19), a preocupação de contágio surgiu durante a entrevista coletiva do anúncio dos convocados. Atualmente o país é o que mais sofre com casos na Europa: são mais de 3.800 casos confirmados, com 148 vítimas fatais.

"O doutor Rodrigo Lasmar já antecipou a situação, conversou pessoalmente com o Ministério da Saúde, conversou também com os departamentos médicos dos clubes dos jogadores convocados para tomar todas as precauções possíveis. Estamos atentos a este fato o doutor está 24 horas atento, recebendo essas informações", comentou Juninho Paulista.

Com a convocação de Danilo e Alex Sandro, da Juventus, em uma Itália que sofre com o surto do novo coronavírus (Covid-19) | Foto: Divulgação/ Juventus

Confira a lista dos convocados de Tite para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2022:

Goleiros: Ederson (Manchester City), Ivan (Ponte Preta) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Dani Alves (São Paulo), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Felipe (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG) e Thiago Silva (PSG);

Meio campistas: Arthur (Barcelona), Bruno Guimarães (Lyon), Casemiro (Real Madrid), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Bayern);

Atacantes: Bruno Henrique (Flamengo), Everton (Grêmio), Firmino (Liverpool), Gabigol (Flamengo), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Gabriel Jesus (Manchester City).