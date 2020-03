'Resista!', aconselha mulher que venceu o luto com ajuda do esporte

Manaus - Aos 53 anos, a ultramaratonista Maria Rita concilia o trabalho de mãe, atleta e corretora de imóveis para seguir o sonho de atravessar o rio Negro e completar a prova Iron Man, maior evento de Triathlon da América Latina.

O primeiro contato com a corrida foi os 37 anos e, segundo Maria Rita, foi “um começo dramático”. Após perder o marido em um acidente, Rita passou por um período de depressão severa - com dois filhos e mais nada restante - e encontrou, na corrida, uma nova perspectiva de mundo.

| Foto: Arquivo Pessoal

“Meus primeiros passos foram por causa de depressão porque o pai dos meus filhos sofreu um acidente, em 2003, e faleceu. Entrei em uma depressão terrível. Foi quando um amigo meu falou que tinha uma corrida de 65 km, saindo de Iranduba. Eu, falando que queria algo para morrer longamente, me inscrevi, sem nenhuma experiência”, conta ela.



Maria Rita e mais quatro mulheres se juntaram a um mar de homens durante os 65 quilômetros percorridos na prova. Após 12 horas de exaustão, finalmente o alívio de completar a prova, aos trancos e barrancos, mas com a sensação de dever cumprido.

| Foto: Arquivo Pessoal

“Eu cheguei em casa tão feliz, tão realizada por ter feito algo que nunca tinha feito na vida que já valeu por mim por isso. Essa corrida de longa distância me proporcionou fazer um filme da minha vida. Depois que fiz isso, nunca mais parei de correr. Isso para mim foi um novo começo de vida, passei a ver tudo com outros olhos”, afirma a ultramaratonista.



Em mais de 17 anos como atleta, Maria Rita acumula grandes feitos. Começou com as maratonas do Rio de Janeiro e São Paulo, mas quando se deu conta estava correndo o Vale da Morte, 273 km na Índia e outros 260 em cima do Grand Canyon, pela corrida Grand Ultra Grand.

| Foto: Arquivo Pessoal

“Todo esse movimento me trouxe um autoconhecimento muito grande. Como mulher, sou muito grata por ter tido essas experiências, porque tem gente que fala que eu não posso correr. Eu vou e faço”, afirma Rita.



Atualmente, os maiores objetivos são a travessia do rio Negro - começando pelo Rio Negro Challenge, que acontece no dia 3 de maio - e completar o Iron Man Brasil, maior prova de Triathlon da América Latina.

| Foto: Arquivo Pessoal

“Posso dizer que a corrida me levou para outro patamar na minha própria história. A mulher quando quer, é muito forte. Tenho que dizer uma palavra: resista. Seja persistente em relação ao que você acredita. É olhar para você, ver as suas possibilidades e lutar, saber que tem que trabalhar, saber que tem períodos difíceis, mas que precisa lutar”, conclui a atleta