Invicta desde 2018, amazonense fala sobre as conquistas no jiu-jitsu

A jovem atleta amazonense também venceu competições internacionais | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Geovana Lima Pereira, de 14 anos, não perde uma disputa desde 2018. Bicampeã amazonense em 2018 e 2019, ano passado também venceu o Campeonato Abu Dhabi International Jiu-Jitsu Pro Champioship e ficou com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro.

“O campeonato de Abu Dhabi foi o meu preferido, foi uma experiência boa e acabei campeã. O brasileiro foi bom, mas não consegui a medalha que eu queria. Meu sonho é ser campeã mundial de Jiu-Jitsu, então estou treinando para conseguir chegar lá”

Há sete anos no jiu-jitsu, a atleta conta que treina todos os dias da semana, das 19h30 até às 21h, no projeto "Resgatando Vidas", situado na rua Primo Sabá, nº 1, entre os bairros Educados e Colônia Oliveira Machado, ambos na Zona Sul de Manaus.

Agora residente no bairro Santa Luzia, Geovana lembra, com pesar, o incêndio no bairro Educandos em dezembro de 2018. Na época, a lutadora também teve sua casa perdida para as chamas e, com ela, as medalhas adquiridas em quase uma década no esporte.

“Durante o incêndio perdi todas as minhas medalhas. Fiquei muito triste porque foi uma batalha para conseguir. Tinham medalhas importantes. Quando a gente chega lá e vê que pegou fogo é muito difícil. Mas o pessoal da academia ajudou bastante, me deu bastante força e eu não parei depois disso”, reforça a jiujiteira.

No último sábado (7), a adolescente disputou a Taça Amazonas e, no fim de semana seguinte, o Campeonato Amazonense, nos dias 14 e 15 de março - onde busca o tricampeonato Estadual consecutivo.