Para atleta de LOL, o preconceito no e-Sports não pode abalar mulheres

Myrella Leite ressalta que o cenário de competições onlines vem crescendo gradativamente | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - Myrella Leite, de 20 anos, conhecida pelo nickname de "Leitinha", é jogadora de League Of Legends (LOL) pela equipe do Manaus FC, que atua no nicho dos e-Sports desde janeiro de 2020. Na modalidade há cinco anos, Myrella conta que conheceu o LOL, por meio da irmã e atual parceira nas disputas competitivas.

Em 2017, a jovem participou do primeiro campeonato jogando em time misto, no evento Anime Jungle Party. Em 2018, participou de um showmatch feminino, evento de demonstração de e-Sports, com um time totalmente feminino, desta vez no Geek Experiencie. Mais recentemente, em 2020, disputou o 2º torneio feminino na Player games, em uma organização profissional do Manaus FC.

"É muito gratificante ver que o cenário competitivo de LOL está crescendo gradativamente nos dias atuais. Estão surgindo muitas oportunidades de torneios, assim como organizações profissionais, pois anteriormente o cenário em Manaus era muito escasso", comenta ela.

A atleta conta que, nos cinco anos em que disputa competições, passou por diversas situações de preconceito. O cenário dos jogos eletrônicos ainda é recheado de machismo, tanto explícito, quanto estrutural. Sobre a exclusividade dos campeonatos, Myrella diz que, por não exigir esforço físico, não deveriam separar em masculinos e femininos, mas destaca a importância destes eventos na captação de novas adeptas.

"Fico feliz em saber que várias organizações estão incentivando as mulheres no modo competitivo e, assim, fazendo o cenário feminino de LOL crescer. Ao longo desses 5 anos jogando, já passei por várias situações de machismo, tanto em competições, quanto em jogos. Geralmente, essas ocorrências me abalam muito, porém eu recebo apoio da minha família, amigos, time e da minha organização para, de alguma forma, mostrar que jogos também são pra mulheres", afirma.

A partir da fundação do time de e-Sports do Manaus FC, as equipes femininas também foram reveladas, além do League Of Legends, no jogo Overwatch. Na competição de estreia da equipe de LOL, o perfil oficial do time comentou que, durante a participação na GG WP, a organização do evento permitiu que comentários violentos e machistas fossem exibidos na tela de transmissão.

"A importância desses eventos exclusivos entra na questão de incentivar as mulheres a participar e, assim, o cenário feminino cresce nas modalidades esportivas. Esse tipo de ação difere dos eventos abertos - em que as mulheres têm medo de participar, por medo do preconceito e também por achar que não são capazes de competir com o sexo oposto. Todas nós somos capazes, jogos também são para mulheres, não podemos deixar o preconceito fazer com que desista do que almeja. Com dedicação e esforço, todas nós somos capazes de conquistar nosso espaço no e-Sports. Você não está sozinha, estamos juntas nessa - jogue como uma garota!", conclui.