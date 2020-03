Pelo tetra, Manaus inicia caminhada no returno do Amazonense

Campeão do turno, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo já está garantido na finalíssima do Barezão | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O Manaus Futebol Clube inicia sua caminhada no returno do Campeonato Amazonense 2020 neste domingo (8). Às 17h, no estádio Ismael Benigno (Colina), o Gavião do Norte encara o São Raimundo. No primeiro turno, o Esmeraldino levou a melhor sobre o Tufão e venceu por 3 a 0, com gols de Diogo Dolem, Mateus Oliveira e Paulinho Simionato.

Campeão do turno, o time comandado pelo técnico Welington Fajardo já está garantido na finalíssima do Barezão e, se faturar o título do returno, se sagrar campeão amazonense sem a exigência de disputar os dois jogos finais. Para esta partida, o treinador não poderá contar com o atacante Mateus Oliveira, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Goleiros: Jonathan, Gleibson e João Paulo;

Laterais: Edvan, Igor Carvalho, Caique e Rennan;

Zagueiros: Thiago Spice, Patrick Borges, Luis Fernando e Ramon;

Volantes: Derlan, Gilson Alves e Panda;

Meias: Hamilton, Janeudo e Zambrano;

Atacantes: Gabriel Davis, Paulinho Simionato, Raphael Martinho e Rodrigo Fumaça.





