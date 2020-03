Sem torcida por conta do coronavírus, Juventus vence Inter na Itália

Dybala marca golaço em clássico italiano | Foto: Divulgação/Juventus

Itália - Mesmo sem torcida por conta do coronavírus, Juventus e Inter de Milão disputaram partida da 26ª rodada do Campeonato Italiano - que já havia sido adiada - neste domingo (8). A partida foi equilibrada, mas mesmo assim a Juve manteve a posse de bola e conseguiu a vitória por 2 a 0.

Com a vitória, o time de Cristiano Ronaldo reassumiu a liderança da competição. A Juve soma 63 pontos, um a mais que a Lazio. Na próxima sexta-feira, a Velha Senhora volta a campo para enfrentar o Bologna, fora de casa, em outra partida adiada devido ao surto de coronavírus na Itália. A Inter mantém os 54 pontos e a terceira colocação no Campeonato Italiano. O próximo jogo será pela Liga Europa, contra o Getafe, em casa.

Mesmo com a bola nos pés na maior parte do tempo, a Juventus não conseguiu tirar o zero do placar no primeiro tempo. A Inter se defendeu bem e conseguiu encaixar alguns contra-ataques, mas na segunda etapa a Juve cresceu no jogo e conseguiu a vitória. O placar foi aberto aos 8 minutos do segundo tempo. Após cruzamento de Matuidi, Cristiano Ronaldo não conseguiu dominar e a bola sobrou para Ramsey, que colocou a bola no fundo das redes.

O segundo foi um golaço de Dybala, que tabelou com com Ramsey, deu belo drible em Young e bateu com o lado de fora do pé esquerdo, tirando do goleiro Handanovic. Outro lance curioso do jogo foi a expulsão do goleiro Padelli, da Inter, que recebeu cartão vermelho mesmo estando no banco de reservas, por reclamação.