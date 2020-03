Goleada: Fluminense derrota Resende e segue rumo a Taça Rio

Com gols de Wellington Silva, Marcos Paulo, Nenê e Gilberto, o Fluminense retoma a liderança | Foto: Mailson Santana/Fluminense

Rio de Janeiro (RJ) - O Fluminense não teve dificuldades para vencer o Resende na noite deste domingo (8), no Maracanã. Com gols de Wellington Silva, Marcos Paulo, Nenê e Gilberto, o Tricolor fez 4 a 0 na equipe Sul-Fluminense, pela segunda rodada da Taça Rio.



Com o resultado, o Flu mantém a liderança do grupo B da Taça Rio, segundo turno do Carioca. Com seis pontos, o Tricolor está isolado na ponta, à frente do Volta Redonda (4) e Madureira (3). Já o Resende aparece em quinto com apenas 1 ponto.

Na próxima rodada, o Flu tem pela frente o clássico contra o Vasco, domingo, no Maracanã. O Resende tem confronto decisivo em Conselheiro Galvão contra o lanterna Macaé, no sábado.

Pelo regulamento da Taça Rio, as equipes se enfrentam todas contra todas dentro de suas respectivas chaves em turno único. Ao fim, os dois primeiros colocados garantem vaga nas semifinais do segundo turno.

O Flu agora vira a chave e foca na Copa do Brasil. Na quarta-feira, os comandados de Odair Hellmann visitam o Figueirense pela partida de ida da terceira fase.