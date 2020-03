Naça, Penarol e Manaus FC estreiam com vitórias no 2º turno do Barezão

O Manaus FC estreou com goelado sobre o São Raimundo | Foto: Mauro Neto/Faar

Manaus - Chegou ao fim a 1° rodada do 2° turno do Barezão 2020. No sábado (7), o Nacional teve trabalho, mas venceu o Iranduba por 2 a 1. Já no domingo (8), o Penarol fez bonito e venceu dentro de casa, por 2 a 0, a equipe do Princesa. E, encerrando a rodada ainda no domingo, o Manaus FC goleou o São Raimundo por 3 a 0.

E os jogos continuam nesta terça-feira (10), com Amazonas e Nacional, às 20h30, na Arena da Amazônia. Na quarta-feira (11), os duelos serão nos municípios de Itacoatiara, às 15h30, entre Penarol e São Raimundo, no estádio Floro de Mendonça; e em Manacapuru, às 19h, com Princesa e São Raimundo, no estádio Gilbertão. Finalizando os trabalhos, Fast e Manaus jogam na quinta-feira (12), às 20h30, no estádio Ismael Benigno (Colina).

Na tabela, o Manaus segue em primeiro lugar, com três pontos, seguido por Penarol e Nacional, respectivamente, que estão com o mesmo número de pontos, porém com o saldo de gols diferenciado. Em 4º lugar vem o Amazonas FC, com um ponto.

Campeonato Amazonense Sub-19

Fortes emoções no Amazonense Sub-19, que teve início nesta sexta-feira (6). Na Colina, o São Raimundo venceu o Tabosão por 4 a 3, seguido da vitória do Fast sobre o Nacional por 1 a 0. No sábado (7), o Manaus venceu o Tarumã por 2 a 1, enquanto o Real Manaus levou a melhor sobre o Princesa por 3 a 1.

Os jogos continuam na próxima sexta-feira (13) com rodada dupla no estádio Carlos Zamith. Às 14h, Fast e São Raimundo se enfrentam, seguidos de Real Manaus e Tabosão. Ainda na sexta, rodada dupla também na Colina, com Iranduba e Tarumã, às 18h, seguidos de Manaus e Nacional, às 20h.

Campeonato Brasileiro Feminino - Série A1

No próximo sábado (14), o Iranduba vai enfrentar o Cruzeiro-MG, pela 5ª rodada do Brasileirão A1. A partida será realizada no estádio Carlos Zamith, às 15h (horário local).

*Com informações da assessoria