'Festa Bike' reunirá centenas de ciclistas em Manaus

Em realização através da Comissão dos Ciclistas do Amazonas, a 'Pedalada Festa Bike' deve reunir mais de 600 ciclistas no dia 24 de março em Manaus. Os ciclistas estarão reunidos na Rua Professora Rosa Gomes (Antiga Avenida F), 126 - Alvorada 1, próximo a Feira Coberta, entre a rua cinco e rua seis, com concentração às 19h e saída marcada, às 20h.

O objetivo da pedalada é levar a cultura da bicicleta nas comunidades, trazendo o lazer, a alegria, saúde e estímulo ao esporte. O evento contará com carros de som, assim misturando a alegria junto com atividade física.

O percurso da pedalada será entre várias ruas, avenidas e bairros da região Centro-Oeste, cada participante ao chegar no evento, receberá uma senha para sorteios de bicicletas e diversos brindes que será realizado.

*Com informações da assessoria