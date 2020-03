MC Livinho troca funk por futebol e vai jogar o Campeonato Paulista

Oliver Decesary Santos, o Livinho, é novo reforço do Audax (SP) | Foto: Divulgação

Manaus - Oliver Decesary Santos - o MC Livinho - foi anunciado como novo reforço do Audax, de Osasco, para disputa da Série A2 do Campeonato Paulista de 2020. O funkeiro, de 25 anos, joga na posição de atacante e foi anunciado oficialmente na tarde desta segunda-feira (9).

O nome do MC Livinho já havia sido publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na última terça-feira (3), mas o anúncio oficial ocorreu apenas na tarde desta segunda-feira (9), por meio das redes sociais do clube.

Livinho passou por período de testes no Oeste, mas não fechou com o time do interior paulista | Foto: Jefferson Vieira/ Oeste FC

Em 2019, o funkeiro (agora atacante) chegou a fazer testes no Oeste, também do interior paulista, mas não se tornou jogador da equipe de Barueri à época. Vice-campeão paulista em 2016, o Audax atualmente ocupa a sétima colocação da Série A2, com 13 pontos em 10 partidas, o que até então é suficiente para garantir a classificação à próxima fase.

De acordo com o UOL, Livinho tem contrato até o fim da participação do Audax no torneio e vai receber um salário mínimo (R$ R$ 1.039), que será doado para uma instituição de caridade. O Audax confirma a informação de que a rotina de jogador será dividida com a agenda de shows enquanto o contrato estiver vigente.