Matrículas abertas para Escolinha de Iniciação Esportiva em Manaus

Manaus- Com crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos inscritas em 12 modalidades, as atividades das Escolinhas de Iniciação Esportiva da Vila Olímpica começam no dia 16 de março, no período da manhã e da tarde. As turmas ofertadas pela Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) são coordenadas pelo Centro de Treinamento de Alto Rendimento do Amazonas (Ctara).

As matrículas para a escolinha aconteceram até o dia 20 de fevereiro e foram oferecidas vagas nas modalidades de Tênis de Mesa, Atletismo, Vôlei de Praia, Handebol, Futsal, Boxe, Basquete, Xadrez, Voleibol, Ginástica Rítmica e Artística.

O coordenador do Ctara, Tadeu Picanço, aproveitou a oportunidade para esclarecer algumas dúvidas de pais e responsáveis quanto às vestimentas e calçados que os alunos devem estar usando no dia. Ele explica que todas as dúvidas serão sanadas durante a primeira aula, mas tranquiliza quanto a necessidade de material específico.

“Os pais não precisam se preocupar com nada. Não vamos condicionar as aulas por conta de calçados ou roupas, tudo será feito a partir da condição econômica da família do aluno. Os pontos serão explicados, e qualquer dúvida poderá ser tirada diretamente com os professores no primeiro dia de aula”, afirma.

Iniciação esportiva

As escolinhas da Vila Olímpica têm buscado, ao longo dos anos, serem um celeiro para a descoberta de novos talentos do esporte local, incentivando a iniciação esportiva de crianças e adolescentes, e também uma forma de inclusão social, permitindo que meninos e meninas tenham acesso a um esporte, tornando a atividade uma complementação do processo de educação.

O diretor-presidente da Faar, Caio André de Oliveira, falou sobre a importância das escolinhas para a administração pública estadual. “Todos os anos conseguimos atender um número expressivo de crianças na iniciação esportiva, e a nossa gestão isentou as inscrições de taxas, pois sabíamos que isso tornaria o acesso às turmas mais democrático. Isso mostra a importância que o governo dá ao esporte desde a base”.

