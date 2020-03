Amazonas FC e Nacional se enfrentam nesta terça (10) no Barezão

Amazonas e Nacional se encaram pela liderança do Barezão 2020 nesta terça (10) | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - Adversários nas semifinais do 1º turno, Amazonas FC e Nacional FC se enfrentam, em partida válida pela segunda rodada do returno do Barezão 2020, para se manterem na cola do Manaus e se credenciarem na briga pelo título. A bola rola às 20h30 desta terça-feira (10), na Arena da Amazônia, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Após chegar à final do 1º turno invicto, conquistando 17 pontos dos 21 possíveis, a Onça-Pintada da Zona Leste encarou o Fast Clube, na última quinta-feira (5), e, após começar a partida perdendo, conseguiu arrancar o empate por 1 a 1, com gols de Luizão e Wesley Macedo.

No jogo da semifinal, o Amazonas FC saiu vitorioso por 4 a 2 | Foto: Divulgação/ FAF

Para seguir na cola do Manaus FC na briga pelo título e garantir o calendário nacional em 2021, o Amazonas FC encara o Nacional FC, comandado pelo técnico Gilberto Pereira, no segundo confronto pelo Campeonato Amazonense.

Dono do melhor ataque (14 gols) do primeiro turno, ao lado justamente da Onça-Pintada, o Leão da Vila Municipal estreou com vitória de virada contra o Iranduba. O Hulk abriu o placar com Lucas Espiga, mas Romarinho e Luiz Fernando garantiram a vitória do Naça.

Escalações

O volante Aírton, com currículo incluindo Flamengo, Botafogo, Internacional e Benfica, de Portugal, foi apresentado antes do confronto contra o tricolor e já tem condições de estrear com a camisa auri-negra. Maikon Leite, que não ficou nem no banco, deve estar de volta ao time.

Amazonas FC busca recuperação após tropeçar na estreia | Foto: Divulgação/ FAF

Se não poupar ninguém, o técnico Ricardo Lecheva deve começar a partida na formação 4-3-3, com Oliveira no gol, Magnum, Bernardo, Rubran e Souza; Pelezinho, Dênis Pedra (Aírton) e Diego Torres; Jack Chan (Maikon Leite), Daivison e Vitinho.

O Nacional anunciou a contratação de cinco jogadores para reforçar o seu elenco neste 2º turno. Os zagueiros Thiago Nunes (ex-Oeste) e Luiz Fernando (ex-CBR), o meia Assuério (ex-Aquidauanense), além dos atacantes Rodolfo Eduardo (ex-Nação Esportes) e Guilherme Sussai (ex-Botafogo de Ribeirão) já treinam com o time desde o início do mês de março.

Nacional FC conta com reforços para voltar à briga pelo título | Foto: Divulgação/ FAF

Com quatro jogadores no meio de campo, Gilberto Pereira deve escalar o Leão da Vila com Bernardo no gol, Klécio, Thiago Silva, Luiz Fernando e Guilherme Adolfo; Gleidson, Romarinho, David Manteiga e Assuério; Guilherme Sussai e Daniel Guerreiro (João Pedro).

Arbitragem

A Comissão Estadual de Arbitragem (CEAF/AM) divulgou, na última quinta-feira (5), as equipes de arbitragem para a 2ª rodada do returno do Campeonato Amazonense de 2020. O árbitro Walter Francisco dos Santos será auxiliado por José Luís de Oliveira Ramos e Hugo Agostinho Chaves. Carlos Augusto de Souza e Antônia Soliane dos Santos serão quarto quinto árbitros do confronto.