Campeonato Italiano é suspenso até abril por conta do coronavírus

Coronavírus faz Campeonato Italiano ser adiado por quase um mês | Foto: Reprodução/ @juventusfc

Manaus - O Campeonato Italiano está oficialmente suspenso a partir desta segunda-feira (9), quando o presidente da Itália, Sergio Mattarella, confirmou que assinará o decreto do Comitê Olímpico Italiano (CONI) que paralisa todos os eventos esportivos no país até o dia 3 de abril.

O presidente italiano afirmou que fechará as fronteiras do país, permitindo o livre deslocamento de pessoas apenas por motivos emergenciais de saúde, família e trabalho. Por conta da decisão do CONI, além da suspensão do campeonato nacional, as partidas de equipes italianas na Liga dos Campeões e na Liga Europa também sofrem interdição, mas ainda sem definição oficial.

No fim de semana, Juventus e Inter de Milão jogaram com portões fechados | Foto: Reprodução/ @juventusfc

Por conta do decreto, a suspensão de todos os eventos esportivos resulta também na suspensão das partidas de Juventus e Atalanta pela Champions, além de Inter e Roma pela Europa League. Os times não poderão mandar seus jogos pelas competições europeias na Itália enquanto o bloqueio estiver efetivado.