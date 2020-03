Amazonenses mostram o valor de correr, lutar e jogar como uma garota

No Dia Internacional da Mulher, o Em Tempo destaca histórias de superação de mulheres amazonenses que buscam o lugar mais alto do pódio | Foto: Divulgação

Manaus - No Dia Internacional da Mulher, o Em Tempo destaca histórias de superação de mulheres amazonenses que buscam o lugar mais alto do pódio, superando obstáculos, ultrapassando barreiras e levantando, de cabeça erguida, em meio aos tropeços no caminho.

Myrella Leite, Maria Rita, Geovana Pereira e Whitney Paloma são mulheres guerreiras, que lutam, choram, não desistem e acordam todos os dias para conquistar cada vez mais espaço em modalidades esportivas que, antes, eram dominadas por homens.

Jogue como uma garota

A atleta conta que, nos cinco anos em que disputa competições, passou por diversas situações de machismo | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Myrella Leite, de 20 anos, conhecida pelo nickname “Leitinha”, é jogadora de League Of Legends (LOL), pela equipe do Manaus FC, que atua no nicho dos e-Sports desde janeiro de 2020. Na modalidade há cinco anos, Myrella conta que conheceu o LOL por meio da irmã, atual parceira nas disputas competitivas.

Em 2017, a jovem participou do primeiro campeonato jogando em time misto, no evento Anime Jungle Party. Em 2018, participou de um showmatch feminino, evento de demonstração de e-Sports, com um time totalmente feminino, desta vez no Geek Experiencie. Mais recentemente, em 2020, disputou o 2º torneio feminino na Player games, em uma organização profissional do Manaus FC.

“É muito gratificante ver que o cenário competitivo de LOL está crescendo gradativamente nos dias atuais. Estão surgindo muitas oportunidades de torneios, assim como organizações profissionais, pois anteriormente o cenário em Manaus era muito escasso”, comenta ela.

"Você não está sozinha, estamos juntas nessa - jogue como uma garota!", diz Myrella incentivando a prática de e-Sports | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

A atleta conta que, nos cinco anos em que disputa competições, passou por diversas situações de preconceito. O cenário dos jogos eletrônicos ainda é recheado de machismo, tanto explícito, quanto estrutural. Sobre a exclusividade dos campeonatos, Myrella diz que, por não exigir esforço físico, não deveriam separar em masculinos e femininos, mas destaca a importância destes eventos na captação de novas adeptas.

“Fico feliz em saber que várias organizações estão incentivando as mulheres no modo competitivo e, assim, fazendo o cenário feminino de LOL crescer. Ao longo desses 5 anos jogando, já passei por várias situações de machismo, tanto em competições, quanto em jogos. Geralmente, essas ocorrências me abalam muito, porém eu recebo apoio da minha família, amigos, time e da minha organização para, de alguma forma, mostrar que jogos também são pra mulheres”, afirma.

Myrella diz que, por não exigir esforço físico, não deveriam separar em masculinos e femininos, mas destaca a importância destes eventos na captação de novas adeptas | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

A partir da fundação do time de e-Sports do Manaus FC, as equipes femininas também foram reveladas, além do League Of Legends, no jogo Overwatch. Na competição de estreia da equipe de LOL, o perfil oficial do time comentou que, durante a participação na GG WP, a organização do evento permitiu que comentários violentos e machistas fossem exibidos na tela de transmissão.

“A importância desses eventos exclusivos entra na questão de incentivar as mulheres a participar e, assim, o cenário feminino cresce nas modalidades esportivas. Esse tipo de ação difere dos eventos abertos - em que as mulheres têm medo de participar, por medo do preconceito e também por achar que não são capazes de competir com o sexo oposto. Todas nós somos capazes, jogos também são para mulheres, não podemos deixar o preconceito fazer com que desista do que almeja. Com dedicação e esforço, todas nós somos capazes de conquistar nosso espaço no e-Sports. Você não está sozinha, estamos juntas nessa - jogue como uma garota!”, conclui.

Resistência das pistas às ruas

‘Resista!’, aconselha Maria Rita, que venceu o luto com ajuda do esporte | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Aos 53 anos, a ultramaratonista, Maria Rita, concilia o trabalho de mãe, atleta e corretora de imóveis para seguir o sonho de atravessar o rio Negro e completar a prova Iron Man, maior evento de Triathlon da América Latina.

O primeiro contato com a corrida foi aos 37 anos e, segundo Maria Rita, foi “um começo dramático”. Após perder o marido em um acidente, Rita passou por um período de depressão severa - com dois filhos e mais nada restante - e encontrou, na corrida, uma nova perspectiva de mundo.

“Meus primeiros passos foram por causa de depressão porque o pai dos meus filhos sofreu um acidente, em 2003, e faleceu. Entrei em uma depressão terrível. Foi quando um amigo meu falou que tinha uma corrida de 65 km, saindo de Iranduba. Eu, falando que queria algo para morrer longamente, me inscrevi, sem nenhuma experiência”, conta ela.

Aos 53 anos, a ultramaratonista, Maria Rita, concilia o trabalho de mãe, atleta e corretora de imóveis | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Maria Rita e mais quatro mulheres se juntaram a um mar de homens, durante os 65 quilômetros percorridos na prova. Após 12 horas de exaustão, finalmente o alívio de completar a prova, aos trancos e barrancos, mas com a sensação de dever cumprido.

“Eu cheguei a casa tão feliz, tão realizada por ter feito algo que nunca tinha feito na vida, que já valeu por mim por isso. Essa corrida de longa distância me proporcionou fazer um filme da minha vida. Depois que fiz isso, nunca mais parei de correr. Isso, para mim, foi um novo começo de vida, passei a ver tudo com outros olhos”, afirma a ultramaratonista.

Em mais de 17 anos como atleta, Maria Rita já correu em lugares importantes, como o Vale da Morte, os 273 km na Índia, e outros 260 em cima do Grand Canyon | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Em mais de 17 anos como atleta, Maria Rita acumula grandes feitos. Começou com as maratonas do Rio de Janeiro e São Paulo, mas, quando se deu conta, estava correndo o Vale da Morte, 273 km na Índia, e outros 260 em cima do Grand Canyon, pela corrida Grand Ultra Grand.

“Todo esse movimento me trouxe um autoconhecimento muito grande. Como mulher, sou muito grata por ter tido essas experiências, porque tem gente que fala que eu não posso correr. Eu vou e faço”, afirma Rita.

Atualmente, os maiores objetivos são a travessia do Rio Negro - começando pelo Rio Negro Challenge, que acontece no dia 3 de maio | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Atualmente, os maiores objetivos são a travessia do Rio Negro - começando pelo Rio Negro Challenge, que acontece no dia 3 de maio - e completar o Iron Man Brasil, maior prova de Triathlon da América Latina.

“Posso dizer que a corrida me levou para outro patamar na minha própria história. A mulher quando quer, é muito forte. Tenho que dizer uma palavra: resista. Seja persistente em relação ao que você acredita. É olhar para você, ver as suas possibilidades e lutar, saber que tem que trabalhar, saber que tem períodos difíceis, mas que precisa lutar”, conclui a atleta.

A força da determinação

Há sete anos no jiu-jitsu, a atleta conta que treina todos os dias da semana, das 19h30 até às 21h, no projeto “Resgatando Vidas” | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Geovana Lima Pereira, de 14 anos, não perde uma disputa desde 2018. Bicampeã amazonense em 2018 e 2019, ano passado também venceu o Campeonato Abu Dhabi International Jiu-Jitsu Pro Champioship e ficou com a terceira colocação no Campeonato Brasileiro.

“O campeonato de Abu Dhabi foi o meu preferido, foi uma experiência boa e acabei campeã. O brasileiro foi bom, mas não consegui a medalha que eu queria. Meu sonho é ser campeã mundial de Jiu-Jitsu, então estou treinando para conseguir chegar lá”

Geovana Lima Pereira, de 14 anos, não perde uma disputa desde 2018 | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Há sete anos no jiu-jitsu, a atleta conta que treina todos os dias da semana, das 19h30 até às 21h, no projeto “Resgatando Vidas”, situado na rua Primo Sabá, nº 1, entre os bairros Educados e Colônia Oliveira Machado, ambos na Zona Sul de Manaus.

Agora residente no bairro Santa Luzia, Geovana lembra, com pesar, o incêndio no bairro Educandos em dezembro de 2018. Na época, a lutadora também teve sua casa perdida para as chamas e, com ela, as medalhas adquiridas em quase uma década no esporte.

“Durante o incêndio perdi todas as minhas medalhas. Fiquei muito triste porque foi uma batalha para conseguir. Tinham medalhas importantes. Quando a gente chega lá e vê que pegou fogo é muito difícil. Mas o pessoal da academia ajudou bastante, me deu bastante força e eu não parei depois disso”, reforça a jiujiteira.

Geovana na recepção do segundo certificado de melhor atleta do ano, entregue pela FJJAM | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

No último sábado (7), a adolescente disputou a Taça Amazonas e, no fim de semana seguinte, o Campeonato Amazonense, nos dias 14 e 15 de março - onde busca o tricampeonato Estadual consecutivo.

Mãe, esposa e... lutadora sim, senhor!

Aos 24 anos, a karateca amazonense treina em alto nível, conciliando o relacionamento e duas filhas | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Whitney Paloma, de 24 anos, se destacou com o karatê, em Manaus, e chegou à Seleção Brasileira em 2016. No ano passado, foi para o México participar do torneio Open Internacional de Karatê, onde foi campeã derrotando três lutadoras “da casa”. Há oito meses, a atleta reside no país com as duas filhas e o marido, que é lutador profissional de MMA.

“Em relação a oportunidades, acredito que [o México] seja melhor que aí [Brasil]. O karatê que é um esporte olímpico, tem muitos eventos, porém não dá para competir muito por ser um esporte bem caro! Pelo menos aqui percebi que a galera ajuda e apoia mais nos eventos!”, comentou Paloma.

No mundo da luta desde os 13 anos, Whitney compete pela Federação Amazonense de Karatê (FAK), pela Confederação Brasileira de Karatê (CBK) e, agora que expande seu vasto arsenal para o nicho da Luta Livre, Kickboxing e Boxe também pela Federação Mexicana de Luta Livre Brasileira (FMLLB).

“Minha transição para as outras modalidades, como kickboxing e boxe, está sendo boa porque sempre gostei. Agora, a luta livre está sendo uma nova adaptação para mim porque é uma arte que você precisa ter apenas técnica de imobilização, mas estou muito feliz por acrescentar mais uma arte no meu currículo esportivo”, enfatizou Paloma.

Whitney busca patrocínio para participar de competições e voltar a lutar pela seleção brasileira | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Com o próximo torneio já no dia 24 de março - na cidade de Puebla de Zaragoza, onde reside desde julho - agora na modalidade Luta Livre, Whitney busca patrocínios para participar de mais competições e voltar à seleção brasileira. A atleta conta que ela e a família se mantêm com as lutas do marido, Dagoberto da Costa, no MMA (do inglês Mixed Martial Arts).

“Nós nos mantemos por meio das lutas do Dago, pois os eventos pagam bem e valorizam o atleta profissional. Eu acredito que o cenário feminino da luta vem mudando em todas as artes marciais, acho isso ótimo e inclusive incentivo muito todas as mulheres que conheço a treinarem para que, além das competições, possamos nos defender”, destacou a karateca.

Whitney incentiva mulheres a treinarem defesa pessoal além das competições | Foto: Reprodução/ Arquivo Pessoal

Para ela, as artes marciais não devem ser vistas apenas com a finalidade desportiva, já que o machismo é uma preocupação urgente. Segundo o Huffpost Brasil, as taxas de feminicídio cresceram 137% nos últimos cinco anos no México. Em média, dez mulheres são assassinadas por dia no país.

“Eu diria para incentivar as mulheres, que elas possam buscar academias para treinar como defesa pessoal, para elas mesmas! Inclusive, as academias do México estão com esse mês grátis para todas as mulheres que queiram praticar, como, por exemplo, defesa pessoal, devido à violência contra mulheres aqui”, comentou.