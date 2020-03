Manaus FC escolhe mandar seus jogos da Série C aos sábados

Manaus define o sábado como o dia para mandar os jogos da Série C | Foto: Janailton Falcão/ Manaus FC

Manaus - Na tarde desta segunda-feira (9), o Manaus Futebol Clube protocolou ofício, junto à Federação Amazonense de Futebol (FAF), em que solicita a realização das suas partidas como mandante pela Série C do Campeonato Brasileiro aos sábados, às 16h (horário local), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

“Em reunião com todo nosso corpo diretivo, definimos o dia da semana, o horário e o local para mandarmos nossos jogos pela Série C. Acreditamos que esta uma boa escolha, principalmente para o nosso torcedor, que terá o domingo livre para descansar e curtir a família”, disse o vice-presidente do Gavião do Norte, Giovanni Silva.

Manaus FC estreia na Série C contra o Vila Nova, de Goiás, no dia 2 de abril | Foto: Janailton Falcão/ Manaus FC

Desta forma, a estreia do Esmeraldino na Terceirona, diante do Vila Nova (GO), deve ser confirmada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o dia 2 de maio, às 16h, na Arena da Amazônia. Ainda de acordo com o dirigente, em breve o clube deve anunciar novidades sobre o “combo” (pacote de ingressos para a Série C) e outras atrações para os jogos em que o tricampeão amazonense for mandante.

*Com informações da assessoria.