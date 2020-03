Tocha olímpica será acesa na Grécia sem presença de público

A tocha será acesa nesta quinta-feira (12), na cidade de Olímpia, na Grécia, dando início ao revezamento de sete dias | Foto: Alkis Konstantinidis

Manaus - A tradicional cerimônia de acendimento da tocha olímpica dos Jogos de Tóquio 2020 não terá a presença do público. A determinação do Comitê Olímpico Helênico (Grego) busca evitar riscos de contaminação pelo novo coronavírus (Covid-19).

A tocha será acesa nesta quinta-feira (12), na cidade de Olímpia, na Grécia, dando início ao revezamento de sete dias, que será concluído na cidade de Atenas. Até o momento, a Grécia tem 73 casos confirmados de Covid-19, mas faz fronteira com a Itália, país mais afetados na Europa: são 7.375 pessoas infectadas e o total de mortes já chegou a 366.

Em nota, o Comitê Olímpico Grego explicou que a tocha será acesa na quinta (12), sem público, com a presença apenas de 100 convidados e credenciados. Além do evento oficial na quinta (12), o ensaio geral, programado para quarta-feira (11), também será fechado ao público, com limitação do número de jornalistas credenciados.

A ausência de público na cerimônia não ocorre desde o evento para a Olimpíada de Los Angeles, em 1984. A Grécia anunciou no domingo uma proibição de duas semanas para eventos esportivos com espectadores e em excursões escolares, como o número de casos de coronavírus aumentando de sete para 73.

A região da qual Olímpia faz parte está entre as áreas mais atingidas pelo coronavírus e por isto, o prefeito Georgios Georgiopoulos havia escrito uma carta a Thomas Bach, presidente do COI, solicitando o adiamento da cerimônia até maio, mas o resultado foi a ausência de público.