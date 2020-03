Carlos Prata garante que a missão é 'manter São Raimundo na Série A'

O São Raimundo enfrenta o Penarol em Itacoatira | Foto: Divulgação/ FAF

Manaus - O técnico Carlos Prata está de volta ao São Raimundo depois da vitoriosa passagem, em 2006, quando o clube conquistou o último título Estadual da sua história. Após reestrear com derrota, Prata tem o Penarol AC pela frente com a missão de manter o Tufão na elite amazonense.

Depois de ascender à Série A do Barezão em 2019, com o vice-campeonato da Segundinha, o São Raimundo teve um início de campeonato irregular. No 1º turno, foram oito pontos conquistados, com duas vitórias, dois empates e três derrotas.

Ainda assim, o time chegou à 7ª rodada com chances de classificação ao mata-mata, disputando com o Nacional FC por uma vaga entre os semifinalistas. As esperanças se foram com a derrota para o Princesa do Solimões, em Manacapuru (município distante 89 km de Manaus), que culminou com a demissão do técnico Anquimar Moreira, o “Mazinho”.

Após estrear sofrendo um sonoro 3 a 0 contra o Manaus FC, o novo comandante, de 61 anos, afirma que não tinha pretensão de voltar à beira dos gramados, mas a identificação com o Tufão da Colina e a boa relação com empresários ligados ao clube definiram seu futuro.

“Realmente eu não tinha mais interesse de voltar a ser treinador, mas pela afinidade que tenho com o São Raimundo - temos um passado bom, sou sócio benemérito do clube -, o empresário Marivaldo, que é muito meu amigo, me convidou e estou dando essa ajuda para ver se a gente consegue se manter na Série A. No momento, essa é a meta do São Raimundo”, afirma Prata.

O treinador de 61 anos diz que tem outros planos dentro do clube | Foto: Adeilson Albuquerque

O treinador - que tem passagens pelos “grandes” do futebol amazonense, como Rio Negro, Nacional, Fast e mais recentemente o Holanda, em 2015 - despista sobre reforços e a continuidade no São Raimundo em 2021. No entanto, afirma que tem propostas, em continuidade, para ajudar o futebol regional.

“Depois da temporada vou ficar mais na parte administrativa, gerenciando e contactando jogadores para trazer reforços. Ainda vamos decidir se vou continuar no São Raimundo. Tenho projetos em uma situação de pegar um time bom da Série B para levantar o futebol do Amazonas. Mas vamos ver, esperar o campeonato acabar com o São Raimundo na Série A, que é o nosso objetivo”, diz o treinador.

Carlos Prata é o técnico do último título do São Raimundo na Série A do Barezão, em 2006 | Foto: Divulgação/ FAF

O São Raimundo treinou na manhã desta terça-feira (10) e, pela parte da tarde, se encaminhou para Itacoatiara (176 km da capital). No estádio Floro de Mendonça, o time encara o Penarol AC, às 15h30.

Carlos Prata prefere não esquecer a estreia com derrota, mas sim usá-la como ensinamento para este recomeço, tanto do técnico com o São Raimundo, quanto do clube, no começo do segundo turno do Barezão 2020.

“O momento agora é de fazer uma reflexão do que foi o jogo contra o Manaus para poder montar o time novamente e tentar um resultado positivo em Itacoatiara”, comentou o treinador do Tufão.

Escalações

Sem Raílson (menisco), que se lesionou na última rodada do 1º turno, contra o Nacional FC, o técnico Aderbal Lana também não deve contar com Edinho Canutama, que sentiu dores na coxa na vitória contra o Princesa do Solimões, no último domingo (8).

A provável escalação do Leão Azul Itacoatiarense tem Rascifran no gol; Gleison, Natan, Ferreira e Digão; Thayson, Juninho e Ivan; Heltinho, Mateus (Bruno) e Nena.

Sem lesionados ou suspensos, o Tufão deve ir à campo com Lucas; Getúlio, Pastor, Luan e Alberto; Alex, Serginho Duarte, Rogério Pedra e Adrianinho; Hemerson e Wendell.

Arbitragem

O árbitro Halbert Luis Moraes Bahia apita o jogo, auxiliado por Anne Kesy Gomes de Sá e Jesus Alberto Vargas. O quarto árbitro designado para a partida é Ivan da Silva Guimarães.