Zagueiros Cleyton Levy e Ivan reforçam o Amazonas FC no Barezão

Os zagueiros Cleyton Levy e Ivan fecharam com o Amazonas FC para o segundo turno do Campeonato Amazonense | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Manaus - Os zagueiros Cleyton Levy e Ivan fecharam com o Amazonas FC para o segundo turno do Campeonato Amazonense. Inscritos e regularizados, eles já estão à disposição do técnico Ricardo Lecheva e podem estrear nos próximos jogos.



A dupla estava treinando com o elenco auri-negro desde o primeiro turno e, com bom desempenho, acabou contratada pelo clube. O Amazonas FC ficou com o segundo lugar na primeira metade da competição, mas lidera na classificação geral, que agora vale uma vaga direta na Série D 2021.

Cleyton Levy tem 21 anos e veio do São Raimundo | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Cleyton Levy tem 21 anos e despontou no CDC Manicoré, em 2018. No último ano, defendeu a camisa do São Raimundo, onde conquistou o Campeonato Amazonense sub-21, compondo uma das defesas menos vazadas da competição.

Ivan, de 20 anos, é contratado do Manaus FC | Foto: Divulgação/ Amazonas FC

Já Ivan, de 20 anos, surgiu no Bandeirante de Birigui-SP, em 2018, e chegou ao futebol de base amazonense em 2019. Promovido aos profissionais em seu antigo clube, fez parte do elenco que conquistou o último Barezão.