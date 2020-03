Manauara é vice-campeão do Rally Minas Brasil

Minas Gerais - O manauara Marcelo Gastaldi marcou presença no 3º Rally Minas Brasil e sagrou-se vice-campeão da categoria Open - Carros, com o tempo de 08h19min28seg; já na classificação geral do evento, ele ocupou o oitavo lugar. “Foi uma prova com todos os tipos de obstáculos naturais, com terrenos bem variados. Exigiu técnica de pilotagem e uma estratégia bem acertada. Tivemos alguns contratempos mecânicos, que nos impossibilitaram de obter um melhor resultado e, apesar das adversidades, estou satisfeito com o resultado”, declarou o piloto, que compete ao lado do navegador Lourival Roldan, de Embu das Artes (SP).

A competição foi realizada no último final de semana (06 a 08 de março), na cidade de Patos de Minas, interior de Minas Gerais, e abriu a temporada dos campeonatos Brasileiro de Rally Cross Country e Rally Baja (somando pontos pelas primeira e segunda etapas). Estiveram alinhados 63 veículos entre motos, UTVs e carros.

O Rally Minas Brasil teve dois dias de disputas, totalizando 254 quilômetros de trecho cronometrado para as categorias motos e UTVs, e 411 quilômetros para a categoria carros. O roteiro foi 100% inédito e extremamente sinuoso, com obstáculos bem técnicos para serem superados: muitas erosões, pedras, setores de trial, subidas e descidas de serras (passando pelas cristas e a beira de encostas, demandando bastante atenção e cuidado). A concentração do evento ficou no Parque de Exposições de Patos de Minas.

Para o diretor executivo da Rallymakers, Fernando Bentivoglio preparar o 3º Rally Minas Brasil foi uma das tarefas mais difíceis de todos esses anos. “Foram muitos dias de chuvas intensas na região e, por isso, pensa em um rali judiado para se construir. Mas a equipe técnica da cidade é sensacional e comprometida e, dada toda a dedicação que tivemos, fomos contemplados por um final de semana de sol”, destacou Fernando. “Entregamos uma prova dura, difícil, no DNA da Rallymakers e no mesmo molde como abrimos o campeonato brasileiro há 15 anos, com uma etapa que nível o Brasileiro por cima”, encerrou.

O 3º Rally Minas Brasil é uma realização da Rallymakers. Apoio da Transmáquinas, Guia Investimentos, Sementes Ouro Verde, Bompack, Prefeitura Municipal de Patos de Minas e Prefeitura Municipal de Presidente Olegário.

*Com informações da Assessoria