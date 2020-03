Amazonas FC vence Nacional FC e se mantém na liderança do Barezão

Manaus - Na noite desta terça-feira (10), o Nacional Futebol Clube enfentrou a equipe do Amazonas FC, pela segunda rodada do segundo turno Campeonato Amazonense. A partida acabou com o placar de 3 a 0 para a equipe Aurinegra, com gols de Jack Chan e Giovanni (duas vezes).

O jogo

Na primeira etapa, a partida começou acirrada, o Nacional chegava ao ataque a partir de trocas de passes, enquanto o Amazonas apostava em jogadas pelos lados de campo. A primeira oportunidade, foi nacionalina, aos sete minutos, Charles passa por dois marcadores e da um passe primoroso para Daniel Guerreiro que faz o gol, mas em posição irregular.

Aos 16, Guilherme Adolfo recupera a bola no meio de campo e arrisca dali mesmo, a bola porém, passa raspando a trave de Oliveira. O Amazonas respondeu aos 23, Souza cruzou no segundo pau, a bola desvia na defesa e na sobra, Jack Chan finaliza para abrir o placar.

Atrás no placar, o Mais Querido foi ao ataque, aos 29, em cobrança de falta, Charles soltou um canudo, mas o goleiro Oliveira fez a defesa.

No segundo tempo, o treinador azulino Gilberto Pereira modificou a sua equipe, colocando Fidélis e Randerson na partida. Aos nove, pênalti para o Amazonas, Jack Chan invadiu a área e sofreu o baque, Wesley Macedo foi para a cobrança, mas o arqueiro nacionalino Bernardo Carvalho se jogou na bola para fazer a defesa.

Aos 24, em cobrança de escanteio, Vitinho jogou a bola na área, Bernardo raspou de cabeça e a bola vai para Giovanni completar para o gol. No lance seguinte, Magnum avançou pela direita e finalizou cruzado, mas Bernardo fez a defesa.

Aos 36, Denis Pedra lançou a bola para Jack Chan que avança na área e tocou para Giovanni marcar. Aos 38, Thiago Nunes parou Denis Pedra no meio de campo, o juiz expulsou o defensor do Naça. No apagar das luzes, Charles parou Jack Chan com falta e foi outro jogador azulino a receber o cartão vermelho.

Com este resultado, o Leão da Vila permanece com três pontos na classificação do segundo turno e 13 pontos na tabela geral. Na próxima rodada, o Leão da Vila Municipal visita o Manaus Futebol Clube, neste domingo (15), às 17h, na Arena da Amazônia.

Ficha técnica

NACIONAL FUTEBOL CLUBE – Bernardo Carvalho; Alan Patrick, Luiz Fernando, Jordan e Gleidson (Fidélis); Guilherme Adolfo, David Manteiga (Guilherme Sussai) e Assuério (Randerson); Charles, Romarinho e Daniel Guerreiro. Técnico – Gilberto Pereira

AMAZONAS FC – Oliveira; Magnum, Bernardo, Alan Ferreira e Souza; Denis Pedra (Romarinho), Pelézinho e Giovanno; Jack Chan, Vitinho (Gabriel Ceará) e Wesley Macedo (Otávio). Técnico – Ricardo Lecheva

Cartões Amarelos – Alan Patrick, Guilherme Adolfo e Randerson para o Naça; Vitinho, Denis Pedra e Wesley Macedo para o Amazonas

Cartões Vermelhos – Thiago Nunes e Charles para o Naça

Árbitro Central – Walter Francisco N. dos Santos

Árbitro Assistente 1 – José Luis de Oliveira Ramos

Árbitro Assistente 2 – Hugo Agostinho Chaves da Paixão

Quarto Árbitro – Carlos Augusto S. de Souza

Quinto Árbitro – Antônia Soliane O. dos Santos

Público e Renda

Público presente – 366 presentes

Renda – R$ 1.720,00

