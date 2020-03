Jornalista denuncia atos de machismo da torcida do São Raimundo

Em pleno Dia Internacional da Mulher (8 de março), torcedores da organizada Furacão Azul, do São Raimundo, proferiram ofensas sexistas às repórteres | Foto: Reprodução/ São Raimundo EC

Manaus - Na primeira rodada do 2º turno do Campeonato Amazonense de 2020, a repórter Larissa Balieiro, da Rádio Difusora, foi vítima de ofensas sexistas vindas da torcida do São Raimundo, durante o confronto com o Manaus FC. A jornalista gravou os insultos em vídeo, que, em seguida, foram publicados em seu perfil pessoal no Twitter, e agora espera a punição do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas (TJD/AM).

Em pleno Dia Internacional da Mulher (8 de março), torcedores da organizada Furacão Azul, do São Raimundo Esporte Clube, proferiram ofensas sexistas às repórteres que, em seu local de trabalho, foram vítimas de xingamentos e gestos ofensivos. Em seu Twitter, Balieiro expressou o descontentamento com a situação.

"Hoje, na Colina, mais uma vez a torcida usou termos machistas para ofender a mulher. Numa data tão especial, lamentável que ainda aconteça isso. Torcida do São Raimundo, a organizada Furacão Azul usou termos como “c...”, “mulher vagabunda”. #machismo #diadamulher", comentou Larissa, nas redes sociais.

"Num universo que falam que é do homem, as mulheres ganham seu espaço. Mas, além do trabalho precisam brigar pelo respeito. Não vamos desistir e continuaremos firmes!", disse ela em seu twitter | Foto: Reprodução/ Twitter @larissabalieir0

Após identificar o torcedor no vídeo, a repórter conta que encaminhou o material para o TJD e aguarda as punições para a torcida e também o torcedor, que podem vir a ser uma suspensão de quatro jogos longe das arquibancadas, além da compra de uma cesta básica.

Além de todo o desgaste da situação, Larissa conta que, após a exposição nas redes sociais, o torcedor do São Raimundo quer processá-la pela divulgação da imagem. No entanto, a jornalista afirma que já tomou as providências legais e o advogado encarregado disse pra ela "não me preocupar agora com esse fato. Que a situação atual é muito maior. E que reúne muitos requisitos para uma punição".

"Todo esse caso envolvendo esses xingamentos no estádio cansam a mente. Por isso, muitas mulheres compram sua paz. Mas o barulho é necessário. Recebi apoio. Vai acabar com esse tipo de situação? Não! Mas, fiz minha parte. O cara agora quer me processar por divulgação da imagem dele. Eu tô com a consciência tão tranquila e só lamento que ele não reconheça e tente pelo menos mudar o pensamento dele. Uma desconstrução desgastante que temos diariamente. Obrigada pelo apoio de tanta gente. Mulheres, atletas, colegas, imprensa... é isso!", disse em tweets.

Confira o vídeo:

| Autor:

Segundo a delegada titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher, Débora Mafra, o machismo não se configura como crime, mas as ofensas sim, adequadas como crimes de injúria, difamação, importunação sexual e até lesão corporal, a depender do ato machista. Ainda, a delegada ressalta que recorrer à justiça desportiva pode ser benéfico, à medida que os julgamentos são mais rápidos e, a pena, ajustada à ocasião.

"O ideal é ir na delegacia mais próxima do fato, por não se tratar de violência doméstica, e registrar um Boletim de Ocorrência. Ela [Balieiro] escolheu fazer o procedimento desportivo, se fizesse criminal, a pena poderia ser até mais branda, além de demorar seis meses para uma conciliação e, caso ele [torcedor] não aceitasse, a pena seria bem pequena também. Acho que precisa ver o que vai punir mais. É igual pai com filho: se tirar o vídeo game, às vezes pune muito mais do que dar um outro tipo de castigo", comenta a delegada.

Delegada Débora Mafra ressalta a importância de realizar denúncias | Foto: Divulgação

De acordo com a pesquisa "Visível e Invisível", realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em conjunto com o Instituto de Pesquisas Datafolha, 27,4% das entrevistadas confirmou ter tido experiências de assédio e violências física e psicológica, em 2018. Ou seja, 16 milhões de brasileiras com 16 anos ou mais sofreram algum tipo de violência ao longo daquele ano.

No Amazonas, um levantamento foi feito pela pelo núcleo de estudos da violência da Universidade de São Paulo (Usp) aponta que os casos de feminicídio subiram 200% entre os anos de 2018 e 2019. Ainda que as preocupações com as denúncias sejam grandes, muito por conta do baixo índice de imputabilidade, Débora Mafra frisa a importância das denúncias para, ao menos, iniciar a mudança cultural necessária.

"Enquanto deixarmos essa situação de lado, ela continua existindo. É sempre bom filmar, fotografar e reunir testemunhas em casos assim, para ter materialidade e dar credibilidade ao caso; não ficar uma palavra contra a outra. Se o caso ocorrer no ambiente de trabalho, o ideal é comunicar um superior, o setor de Recursos Humanos, e se dirigir à Delegacia. Na esfera pública, quando é com desconhecidos, fica mais complicado porque é considerado com pouco potencial ofensivo. Reportar ao 190 e se dirigir à delegacia mais próxima ao fato é sempre o ideal", concluiu a delegada.

No próximo domingo (15), a jornalista está planejando uma campanha, em conjunto com as demais profissionais da imprensa esportiva, no jogo entre Tufão e Fast Clube, | Foto: Reprodução/ Twitter @larissabalieir0

Larissa Baliero afirma que, embora o São Raimundo Esporte Clube tenha se posicionado oficialmente, nenhum pronunciamento foi dirigido especificamente à ela. No próximo domingo (15), a jornalista está planejando uma campanha, em conjunto com as demais profissionais da imprensa esportiva, no jogo entre Tufão e Fast Clube, com torcida única do alviceleste.

Dada a publicidade do caso, a diretoria do São Raimundo emitiu uma nota de repúdio, mas não se posicionou sobre as medidas a serem tomadas no caso. Confira a nota na íntegra:

"O São Raimundo EC vem a público repudiar, de forma veemente, os atos machistas de parte de alguns torcedores com a jornalista Larissa Balieiro Pinheiro, que agrediram todas a mulheres, na partida de ontem (08/03), contra o Manaus FC.

Na sociedade em que vivemos, nos dias de hoje, tais fatos são irresponsáveis e, sobretudo, desrespeitosos. Além de serem criminosos, também. Reafirmamos que a posição do clube sempre foi e sempre será de abraçar todos os gêneros, raças, povos e opções sexuais.

Somos o time do povo, time de raizes periféricas e é o nosso dever social, reafirmamos, a posição do clube é de total indignação com o fato que agride todas as mulheres dentro e fora de campo, como aconteceu com a jornalista que estava TRABALHANDO em um dia que é dedicado internacionalmente para lembrarmos da luta delas por igualdade e respeito.

As providências serão devidamente tomadas para que Larissas, Natashas, Camilas, Lucianas, Rebecas, Thaíses, e tantas outras sejam respeitadas e inseridas em todos os ambientes.

Diretoria do São Raimundo EC."