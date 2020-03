Vasco quita salários de dezembro, mas ainda deve férias, 13º e janeiro

Vasco quita salários de dezembro com ajuda da CBF, mas ainda deve férias, 13º e janeiro à jogadores | Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco

Em meio a grave crise financeira, a diretoria do Vasco tenta receber da CBF para pagar jogadores. Após pagar os salários de dezembro com a premiação da Copa do Brasil, o elenco tem pendências de janeiro, parte do 13º e férias, além de cinco meses de direitos de imagem.

Como a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem 30 dias para pagar os valores referentes à classificação para fases da Copa do Brasil, o clube recebeu apenas nesta quarta-feira (11), os valores referente às classificações para segunda (R$1,3 milhão) e à terceira fase (R$1,5 milhão) da competição.

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira, contra o Goiás, pela terceira fase da Copa do Brasil | Foto: Rafael Ribeiro/ Vasco

O presidente Alexandre Campello tem tentado negociar junto à CBF a antecipação de alguns dos pagamentos. Em reunião com representantes do elenco na última terça-feira (10), Campello acordou com os jogadores que os pagamentos acontecessem até o dia 20, ao invés do quinto dia útil do mês.

O Vasco entra em campo nesta quinta-feira, contra o Goiás, pela terceira fase da Copa do Brasil. Há três semanas os jogadores não concedem entrevistas, como forma de protesto.