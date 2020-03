Honda Racing apresenta equipes para a temporada 2020

Há 40 anos atuando no Brasil, a Honda conta com 31 pilotos para acumular títulos nesta temporada | Foto: Ângelo Torres/Divulgação

Manaus - Com 37 títulos conquistados apenas em 2019, a Honda quer dar sequência neste ano ao desempenho vitorioso. Nesta quarta-feira (11), a Honda Racing Brasil apresentou oficialmente as equipes nas modalidades Motocross, Enduro FIM e de Regularidade, Rally e Motovelocidade.



A cerimônia de apresentação ocorreu no Novotel Manaus, localizado no Distrito Industrial 1, Zona Sul de Manaus, com as presenças de Marcos Monteiro, gerente geral da Honda; Odair Dedicação Júnior, gerente de marketing e Alexandre Cury, diretor comercial.

"Eu acho que tanto em escala internacional, quanto nacional, o grande desafio é manter o nível, já que nos últimos anos ganhamos tudo. Felizmente, nós conseguimos renovar com todos os principais pilotos. Então acho que vai ter uma condição muito competitiva, abrindo espaço também para os novos pilotos em desenvolvimento", afirma Cury.

Há 40 anos atuando no Brasil, a Honda conta com 31 pilotos para acumular títulos nesta temporada. Destes são 15 oficiais, nove nas equipes satélite e sete pilotos apoiados.

Na motovelocidade, Reinaldo Campos trabalha com o paulista Eric Granado, atual tricampeão do SuperBike Brasil e Pedro Sampaio, cinco vezes campeão gaúcho.

O time Honda também tem trabalhado no recrutamento de jovens talentos | Foto: Ângelo Torres/Divulgação

Vale Neto, a frente do Motocross, conta com Jetro Salazar, atual bicampeão brasileiro nas categorias MX1 e MX Elite; Hector Assunção, pentacampeão do Arena Cross; além da "dobradinha" no pódio do Arena Cross 2019, com Lucas Dunka (campeão invicto) e Leonardo Souza.

No Rally, Dário Júlio Lopes está na chefia do multicampeão Jean Azevedo, maior vencedor do Rally dos Sertões entre as motos; Tunico Maciel, que venceu praticamente tudo no Rally Cross Country; Gregório Caselani, tricampeão do Rally Cross Country e Bissinho Zavatti, atual bicampeão do Rally Cross Country na categoria Rally Brasil.

Finalizando as apresentações nas categorias Enduro de Regularidade e FIM estão Dário Júlio Lopes, vencedor do Rally Cerapió já em 2020; além do destaque internacional, Bruno Crivilin; Gabriel Soares, Vicius Calafati, tetracampeão brasileiro de Enduro FIM e Bárbara Neves, única corredora e atual bicampeã latino-americana.

Contando com vários corredores "da casa" desde 2016, o time Honda também tem trabalhado no recrutamento de jovens talentos. Para isso, Alexandre Cury explica que a Honda Talent Test ajuda a selecionar os mais rápidos e mais dedicados ao time multicampeão.

"Nós temos o Honda Talent Test, em todas as categorias e é uma peneira técnica. Por mais que se avalie o potencial e as competências técnicas, precisamos ver também o profissionalismo dos atletas. Um bom piloto não tem balada, não tem bebida. É uma vida de dedicação e isso que nós observamos" revela.

A equipe Honda Racing já entrou nas pistas em 2020, no Brasileiro de Enduro FIM, que aconteceu em Itapema (SC). No último domingo (8), Bruno Crivilin venceu a Enduro GP e a categoria E1, com a CRF 250RX. Já Gabriel Soares foi o mais rápido na E2, com a CRF 450RX.