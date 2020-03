Primeira edição de 2020 do torneio de CS:GO acontece no domingo

Em 2020, a Player Games completou 7 anos | Foto: Divulgação

Com o objetivo de alavancar ainda mais o cenário do E-Sports no Amazonas e atrair novos jogadores, a Player Games realiza neste domingo, 15, a partir das 9h, a primeira edição do "Torneio CS:GO - Player Games" de 2020. As inscrições estão abertas e serão realizadas até o início do evento ou através da ficha de inscrição.

O evento é 100% presencial e será realizado na sede da Player Games, Arena Coliseum, localizada na avenida Rio Madeira, Vieiralves, no bairro Nossa Senhora das Graças. O limite é de 8 times e o valor da inscrição é de R$ 150 (por time). Cada grupo deve conter 5 players. As demais regras podem ser conferidas no link.

De acordo com um dos sócios da loja, Janderson de Deus, 31, jovens a partir de 16 anos podem participar. "Cada partida são 30 rounds, quem fizer 16, ganha. E cada confronto é em melhor de 3 partidas. Cada partida dura em média de 30 a 60 minutos", destacou.

Player Games

O evento é 100% presencial e será realizado na sede da Player Games | Foto: Divulgação

Em 2020, a Player Games completou 7 anos, no dia 15 de fevereiro, no ramo de games no Amazonas. Atualmente, a empresa tem duas lojas, a Arena Castelo, na avenida Getúlio Vargas, e a Arena Coliseum, no Vieiralves.

"Temos 20 computadores dividido nas duas arenas e vários games, entre LOL, Dota 2, Pubg, CS:GO, Fortnite, Free Fire, Apex, Rainbow Six, entre outros", disse Janderson.

Crescimento do E-Sports no Amazonas

Para Janderson, a tendência é de que o cenário do E-Sports no Amazonas cresça a cada ano, principalmente, após clubes tradicionais da região lançarem times no segmento, como o Rio Negro, Manaus e Fast, pioneiros no Estado a apostarem em profissionais do mundo gamer.

"Do ano passado para este, vários times vieram a nascer, como o Rio Negro, Manaus e Fast com seus próprios times de E-Sports. Para eles, existia essa necessidade de fazer parte desse cenário e eles estão apostando no ramo. Hoje, a Player Games tem uma parceria com o Fast, que participou de um campeonato estadual no Shopping UAI, em Manaus, e foi campeão. Então, somos o atual campeão de League of Legends do Amazonas", finalizou.

*Com informações da assessoria