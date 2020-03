Carteira de habilitação de Bruno Henrique é falsa, aponta perícia

Autor de um dos gols da vitória do Flamengo sobre o Barcelona de Guayaquil na última quarta-feira (11), Bruno Henrique terá que depor nesta quinta-feira (12). A perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli concluiu que a CNH apresentada pelo jogador Bruno Henrique, do Flamengo, em uma blitz no fim de fevereiro, é falsa. As informações são do portal "G1".



De acordo com o site, tanto a cédula do documento quanto o número do registro da habilitação foram forjados. O jogador é esperado para depor nesta quinta-feira, na 16ª DP (Barra da Tijuca). Bruno Henrique pode ser indiciado por uso de documento falso, que prevê pena de até 6 anos de reclusão.

Ao ser parado na blitz, Bruno Henrique apresentou uma carteira de habilitação de São Paulo, cujos dados não constavam no sistema de informática do Detran RJ. O atacante se recusou a realizar o teste do bafômetro, para descobrir se havia traços de álcool no sangue, no momento em que foi abordado.