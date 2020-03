Após bi do Rally dos Sertões, em 2020 Tunico Maciel aposta em ousadia

Após os 37 títulos conquistados em 2019, o grande desafio da Honda é manter o sarrafo alto nesta temporada. | Foto: Reprodução/ Instagram @tunicomaciel

Manaus - A Honda anunciou, na última quarta-feira (11), as equipes que irão defender o esquadrão vermelho na temporada do Motocross, Rally, Enduro e Motovelocidade em 2020. A apresentação contou com a presença de grandes nomes consolidados e em ascensão, como Jean Azevedo e Tunico Maciel; além de dois pilotos com participações em torneios mundiais: Bruno Crivilin e Bárbara Neves.

Em 2020, a Honda conta com 31 pilotos no Brasil, sendo 15 oficiais, nove nas equipes satélites e sete apoiados. Bicampeão do Rally dos Sertões em 2019, após quase cinco mil quilômetros em oito dias de disputas com a Honda CRF 450RX, Tunico Maciel demonstra confiança na equipe e projeta ousadia entre as motos.

"Conversamos muito entre o time, trocamos ideia, temos o Jean Azevedo, que é um ícone do esporte, e todos os pilotos ajudam muito, conversam bastante e deixam a gente mais tranquilo. Temos tudo para brigar com os gringos de igual para igual e vamos brincar, que estou com ousadia para 2020 [risos]", diz o piloto de 26 anos.

Disputando o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, Enduro da Independência, Ibitipoca Off-Road e o Rally dos Sertões, válido pelo Mundial e que entra na classe de desafios internacionais da Honda, o piloto mineiro projeta pressão por defender os títulos e ressalta a união da equipe na preparação para os torneios.

"Venho de dois títulos consecutivos no Rally dos Sertões, vai pesar um pouco chegar lá como campeão, com todos os gringos no brasil. É uma pressão maior, mas vou tirar a pressão com muito treino, dedicação, para chegar lá focado. Nossa equipe é praticamente a mesma desde 2015, então somos bastante unidos", diz.

Apresentação das equipes da Honda para a temporada de 2020 | Foto: Reprodução/ Instagram @tunicomaciel

Após os 37 títulos conquistados em 2019, o grande desafio da Honda é manter o sarrafo alto nesta temporada. Além da renovação com os principais competidores, garantindo unidade e entrosamento na equipe, o esquadrão vermelho também trabalha na captação de novos talentos, o que aumenta a competitividade interna da equipe.

"Só um vai ser campeão, mas sendo uma competição sadia como a nossa, todos vão estar felizes independente de quem vencer. Todos ficaram felizes com o Gregório vencendo o rally dos sertões em 2016, também com o Jean em 2017 e comigo em 2018 e 2019, então a competição sendo sadia assim é bom demais", afirma o piloto, descontraído na apresentação.