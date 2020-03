Pela segunda rodada do returno, Manaus duela com o Fast

Manaus - Pela terceira vez em 2020, Manaus Futebol Clube e Fast se enfrentam no Campeonato Amazonense. Desta vez, a partida é válida pela segunda rodada do returno, e acontece no estádio Ismael Benigno (Colina), às 20h30. No confronto do turno, vitória esmeraldina por 2 a 0. Já na semifinal da primeira etapa da competição, empate em 1 a 1.

Para o confronto desta noite, o técnico Welington Fajardo não poderá contar com o zagueiro Luis Fernando e nem com o lateral-esquerdo Caique, ambos suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. Em contrapartida, o comandante terá o retorno do volante Felipe Baiano e do centroavante Mateus Oliveira, que estão à disposição para o jogo contra o Tricolor.

*Com informações da assessoria