Conmebol suspende jogos da Libertadores que seriam na próxima semana

A entidade afirmou ainda que os ajustes no calendário da competição serão realizados nas próximas semanas | Foto: Divulgação

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) suspendeu todas as partidas da Copa Libertadores, previstas para acontecer na próxima semana, de 15 a 21 março. Em nota oficial, divulgada na tarde desta quinta-feira (12), a entidade disse estar comprometida com as medidas de segurança de saúde pública contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19), e também com a proteção dos jogadores, profissionais (equipe técnica, árbitros, jornalistas) e torcedores. A entidade afirmou ainda que os ajustes no calendário da competição serão realizados nas próximas semanas.

As três partidas programadas para a noite de hoje (12) estão confirmadas, é o caso do único confronto brasileiro, o clássico Grêmio e Internacional, às 21h, em Porto Alegre. As outras duas partidas desta noite serão entre o Nacional (Uruguai) e o Estudiantes de Mérida (Venezuela); além de Racing (Argentina) contra o Alianza Lima (Peru).

Partidas canceladas

Cinco clubes brasileiros entrariam em campo semana que vem pela Libertadores. O Flamengo enfrentaria o Independiente del Valle (Equador) ; o Palmeiras jogaria contra o Bolívar (Bolívia); o Athletico-PR mediria forças com o Jorge Wilstermann (Bolívia); p São Paulo duelaria com o River Plante; e o Santos ficaria frente a frente com o Olímpia (Paraguai).

Fifa adia Eliminatórias Sul-Americanas

A entidade máxima do Futebol atendeu à solicitação da Conmebol e adiou oficialmente realização das primeiras rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo do Catar, previstas para acontecer nos dias 26, 27 e 31 de março. As novas datas ainda não foram divulgadas.