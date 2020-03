Copa do Brasil: Goiás supera Vasco por 1 a 0

O único gol da partida saiu aos 43 minutos do primeiro tempo | Foto: Rafael Ribeiro/Divulgação

Mesmo jogando no estádio de São Januário, o Vasco foi derrotado por 1 a 0 pelo Goiás, nesta quinta (12), na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

O único gol da partida saiu aos 43 minutos do primeiro tempo, quando Fábio Sanches aproveita bola que sobrou dentro da área para vencer o goleiro Fernando Miguel.

Com o resultado negativo, o jogo terminou em confusão nos minutos finais, com brigas nas arquibancadas do estádio de São Januário.

O jogo de volta está programado para a próxima quarta (18), no estádio Olímpico.