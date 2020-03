Primeiro Grenal da Libertadores acaba em confusão e com oito expulsões

No total, oito jogadores expulsos, quatro de cada lado | Foto: REUTERS

Havia enorme expectativa em torno do primeiro Grenal da Libertadores. Contudo, os mais de 53 mil torcedores presentes na Arena do Grêmio na noite desta quinta-feira (12) lembrarão muito mais da batalha campal que aconteceu no final da partida do que do futebol apresentado.

Com este resultado o Internacional permaneceu na liderança do grupo E, com os mesmos quatro pontos do vice-líder Grêmio, mas com um saldo de gols melhor.

O clássico gaúcho começou com o Grêmio aproveitando o apoio da torcida para criar boas chances, a melhor delas em finalização de cabeça do zagueiro Geromel. Mas, após esta pressão inicial, o Internacional tomou conta do jogo e teve chance clara de abrir o marcador com o meia Boschilia.

Guerrero e Geromel em ação no primeiro Grenal da Libertadores | Foto: REUTERS

No segundo tempo a temperatura da partida aumenta muito, tanto com a bola rolando, com chances claras de gol, como nas disputas de bola, com jogadas muito duras de lado a lado.

E a temperatura tanto aumentou que a partida terminou com oito jogadores expulsos, quatro de cada lado. Pepê, Luciano, Caio Henrique e Paulo Miranda pelo Grêmio. Edenílson, Moisés, Víctor Cuesta e Praxedes pelo Internacional.

Com a decisão, anunciada pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) nesta quinta, de suspender todas as partidas da Copa Libertadores previstas para acontecer na próxima semana por conta do avanço do coronavírus, o colorado e o tricolor não sabem quando voltam a jogar pela competição.