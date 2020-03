Campeão brasileiro Bruno Crivilin aposta em mundial de Enduro

Bruno Crivilin é os representante do Brasil no Campeonato Mundial de Enduro, ao lado do italiano Alex Salvini | Foto: Reprodução/ Instagram @ brunocrivilin

Manaus - Com 37 títulos conquistados apenas em 2019, a Honda quer dar sequência, neste ano, ao desempenho vitorioso. Na última quarta-feira (11), a Honda Racing Brasil apresentou oficialmente as equipes nas modalidades Motocross, Enduro FIM e de Regularidade, Rally e Motovelocidade.

O Campeonato Mundial estava programado para começar no dia 17 de abril, em Portugal | Foto: Divulgação

Um dos destaques na noite de apresentações, que ocorreu no Novotel Manaus - localizado no Distrito Industrial 1, Zona Sul da capital - Bruno Crivilin é o representante do Brasil no Campeonato Mundial de Enduro, ao lado do italiano Alex Salvini. O campeonato estava programado para começar no dia 17 de abril, em Portugal.

"A expectativa é sempre a melhor, a gente entra nas competições sempre para cima, sempre com a cabeça erguida. Eu vou fazer o campeonato mundial de enduro, com um amigo que conheço há um tempo, o Alex Salvini, que é campeão do mundo, e vou correr o campeonato brasileiro defendendo o título como atual campeão. Estou muito motivado, muito bem treinado e tenho certeza que no final da temporada vamos sair com excelentes resultados", afirma o piloto, natural de Aracruz (ES).

Bruno Crivilin conquista o título brasileiro de Enduro FIM pela Honda Racing após uma temporada impecável! Sua companheira de equipe, Bárbara Neves, também levantou o caneco de campeã, na categoria feminina | Autor: Honda Motos Brasil

Bruno Crivilin já estreou com vitória na atual temporada. O piloto venceu na Enduro GP (disputa que reúne os melhores pilotos da etapa) e na categoria E1, com a moto CRF 250RX pela abertura do Campeonato Brasileiro de Enduro FIM 2020, em Itapema (SC), que encerrou no último domingo (8).

"Eu tenho companheiros de equipe muito fortes e acredito que a gente vá brigar pelos títulos dos campeonatos, mas isso é bom, não muda o nosso relacionamento fora das pistas. A gente mora junto, treina junto, dá dica um para o outro e, lá dentro, quem for mais sangue nos olhos ganha a prova", comentou Crivilin projetando os companheiros de equipe como maiores adversários da temporada.